Tarihi dâvâların görüldüğü Yargıtay binası kamunun hizmetine veriliyor

Divanı Ahkam-ı Adliye adıyla İstanbul'da kurulan Yargıtay, 150 yılı aşkın tarihinin 52 yılını İstanbul'da, 3 yılını Sivas'ta, 12 yılını Eskişehir'de geçirdi. Başkentin Ankara olması ve tüm devlet kuruluşlarının burada bulunması nedeniyle, Yargıtay, 10 Haziran 1935'te Ankara'da hizmet vermeye başladı. Yargıtay’ın bu tarihten itibaren hizmet verdiği Alman Neo-Klasizm tarzındaki mimari üsluba sahip ana bina, TBMM, Çankaya Köşkü, Genelkurmay Başkanlığı, Güven Anıtı ve birçok bakanlığın mimarı olan Avusturyalı Mimar Prof. Clemens Holzmeister tarafından yapıldı.



86 yıl boyunca tarihi davalara ev sahipliği yapan tarihi binada, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yargılandığı davanın yanı sıra BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dava, FETÖ mensuplarınca MİT'e ait tır’ların durdurulmasına ilişkin dava, FETÖ mensubu eski yüksek yargıçların yargılandığı davalar görüldü, önemli dosyalar karara bağlandı.