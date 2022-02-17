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Yerel Tarihi camide hırsızlık! 2 zanlı tutuklandı
Yerel

Tarihi camide hırsızlık! 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 18:17:00 -
Tarihi camide hırsızlık! 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Merkez Eyyübiye ilçesindeki Ulu Camii'den 2 gün üst üste klima motoru ve kablo çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen 3 şüpheli adreslerinde yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

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