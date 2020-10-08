  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tarihi Balıklıgöl yerleşkesi kışa hazırlanıyor
Aktüel

Tarihi Balıklıgöl yerleşkesi kışa hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-08 13:03:50 -
Tarihi Balıklıgöl yerleşkesi kışa hazırlanıyor

ŞANLIURFA (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm noktalarından olan Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde, kış öncesi bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşan kış öncesi belediyeye bağlı ekipler her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde çalışma başlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ) ekipleri, Balıklıgöl'ü besleyen ve tarihi çarşılar bölgesindeki hanlardan bağlantılı olarak devam eden tahliye kanallarına girerek buralardaki çamur ve birikmiş atıkları çıkardı.

Bölgeye gelen turistlerle esnafın etkilenmemesi için günün ilk saatlerinde başlayan çalışmalar kısa sürede tamamlandı. Yüksek miktarda çamur ve atığın çıkarılmasıyla suyun daha da berraklaşması sağlandı.

Alt yapının yanı sıra ekipler, Balıklıgöl'de temizlik ve hijyen çalışmaları da gerçekleştirdi. Özel giysilerle platoya gelen ekipler tarihi, turistik alanlarla ibadet bölgelerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fahişelik propagandası yapan dizi İBB panolarında
Medya

Fahişelik propagandası yapan dizi İBB panolarında

Aile yapısını darmadağın eden rezil dizilerden biri daha yayına giriyor. Ekrana gelmeden büyük tepki çeken "Sadakatsiz" isimli rezil dizinin..
NATO'dan 'Türkiye' ve Yunanistan' açıklaması: Başardık
Gündem

NATO'dan 'Türkiye' ve Yunanistan' açıklaması: Başardık

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilimin düşürülmesine ilişkin "NATO bünyesinde Tü..
Katar'dan F-35 atağı
Dünya

Katar'dan F-35 atağı

ABD yapımı beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını satın almak için Katar, ABD'ye resmi başvuru yaptı.
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay