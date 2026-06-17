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Ekonomi Resmi Gazete'de yer aldı! BDDK'den yeni bankaya onay
Ekonomi

Resmi Gazete'de yer aldı! BDDK'den yeni bankaya onay

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Resmi Gazete'de yer aldı! BDDK'den yeni bankaya onay

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Dost Katılım Bankası AŞ’nin kurulmasına izin verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre yeni katılım bankası, 10 milyar lira kuruluş sermayesiyle faaliyet hazırlıklarına başlayacak.

Bankacılık sektöründe yeni bir katılım bankasının kuruluşuna onay verildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından alınan karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Dost Katılım Bankası AŞ unvanıyla Türkiye’de yeni bir katılım bankası kurulmasına izin verildi. Bankanın kuruluş sermayesi 10 milyar lira olarak belirlendi.

BDDK'nin söz konusu kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bankacılık Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında, kurucu ortaklar BİM Birleşik Mağazalar AŞ, Desto Atık Yönetimi AŞ, Dost Global Danışmanlık AŞ, GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret AŞ ve Es Global Gıda Sanayi Ticaret AŞ tarafından Türkiye'de 10 milyar lira kuruluş sermayeli Dost Katılım Bankası AŞ unvanlı bir katılım bankasının kurulmasına izin verildi.

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