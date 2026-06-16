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Gündem Yüzlerce kişiye gözaltı: Mali suç örgütlerine geçit yok
Gündem

Yüzlerce kişiye gözaltı: Mali suç örgütlerine geçit yok

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Yüzlerce kişiye gözaltı: Mali suç örgütlerine geçit yok

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 65 ilde düzenlenen operasyonlarda 346 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Çiftçi, "Milletimizin huzuruna, devletimizin kaynaklarına ve kamu düzenine kasteden hiçbir suç yapılanmasına göz yumulmayacak, suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" dedi.

İçişleri Bakanlığı, mali suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında 346 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini ve 65 ilde operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, mali suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamı genişletiliyor. 

Bu kapsamda 65 ilde operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet, zimmet ve irtikap, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, resmi ve özel belgede sahtecilik, ilgili özel kanunlara muhalefet ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturma başlatıldı."

"HİÇBİR SUÇ YAPILANMASINA GÖZ YUMULMAYACAK"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyona ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı.

Çiftçi, açıklamasında şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 65 ilimizde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ve mali suç örgütlerine ağır darbe vurulan bu kapsamlı operasyonda görev alan kahraman polislerimizi, KOM Başkanlığımızı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin huzuruna, devletimizin kaynaklarına ve kamu düzenine kasteden hiçbir suç yapılanmasına göz yumulmayacak, suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir. Rabb'im kahraman güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun, başarılarını daim eylesin."

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