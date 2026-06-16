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Gündem Kimse ne olduğunu bilmiyor! Koca şehri karıştıran bu gizemli yapı neyin nesi?
Gündem

Kimse ne olduğunu bilmiyor! Koca şehri karıştıran bu gizemli yapı neyin nesi?

Yeniakit Publisher
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Kimse ne olduğunu bilmiyor! Koca şehri karıştıran bu gizemli yapı neyin nesi?

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bulunan anıt benzeri gizemli cisim, tüm kentte merak uyandırdı. Jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı olayda, mahalle sakinleri yapının yıllar önce bölgeye gelen İsviçreli bir profesör tarafından yerleştirildiğini iddia etmesi olayı daha da ilginç hale getirdi.

Muğla’nın Seydikemer ilçesine bağlı Çaykenarı Mahallesi’nde aniden ortaya çıkan ve ne olduğu tam olarak anlaşılamayan gizemli cisim, tüm kentte günün konusu oldu. Kulaktan kulağa yayılan ve herkesin merakını cezbeden anıt benzeri yapı, hem bölge halkını hem de yetkilileri harekete geçirdi.

Kısa sürede meraklı ziyaretçilerin akınına uğrayan gizemli cisimle ilgili jandarma ekipleri de geniş çaplı bir inceleme başlattı. Bölgeye giderek yapıyı inceleyen ekipler, cismin kim ya da kimler tarafından ne amaçla yerleştirildiğini belirlemek için mahalle sakinlerinin bilgisine başvurdu.

KÖYLÜLERDEN VAHİM İDDİA

Gizemli yapının sırrını çözmeye çalışan jandarma ekiplerine köylülerden ilginç bir iddia geldi. Mahalle sakinleri, söz konusu anıt benzeri yapının aslında yeni olmadığını, yıllar önce bölgeye araştırma ya da gezi amacıyla gelen İsviçreli bir profesör tarafından yerleştirildiğini ileri sürdü.

Köylülerin "İsviçreli profesör" iddiasına rağmen cismin tam olarak neyi temsil ettiği, hangi amaçla yapıldığı ve bölgede neden bu kadar süre fark edilmeden kaldığı soruları hala netlik kazanmadı.

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