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Gündem AK Partili isimden karanlık döneme tepki: Ezan özüne dönünce ruh kökümüze kavuştuk!
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AK Partili isimden karanlık döneme tepki: Ezan özüne dönünce ruh kökümüze kavuştuk!

Yeniakit Publisher
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AK Partili isimden karanlık döneme tepki: Ezan özüne dönünce ruh kökümüze kavuştuk!

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ezanın aslına döndürülmesinin 76. yıl dönümüne ve geçmiş dönemin uygulamalarına eleştirilerde bulundu. Arslan “Allah demenin yasaklandığı, insanımızın kendi inancı yüzünden cezalandırıldığı o karanlık yılları unutmadık. Menderes ve arkadaşları, ezanı özgürlüğüne kavuşturarak bu aziz milleti yeniden ruh köküyle buluşturmuştur" dedi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ezanın aslına döndürülmesinin 76. yıl dönümüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 16 Haziran 1950'de ezanın yeniden Arapça aslıyla okunmaya başlanmasını hatırlatan Arslan, geçmiş dönemin uygulamalarını sert bir dille eleştirdi.

ALLAH DEMEK YASAKTI

Konuşmasında 1932-1950 yılları arasındaki dönemi hedef alan Dr. Hasan Arslan, "1932’den 1950’ye kadar süren o karanlık dönemde ezanın Türkçe okutulması, milletimizin vicdanında derin yaralar açmıştır. Semalarımızda 'Allah' demenin yasaklandığı, insanımızın kendi inancı yüzünden cezalandırıldığı o baskıcı yılları unutmadık" dedi.

BU ZÜLME MENDERES SON VERDİ

Ezanın aslına döndürülmesinde merhum Başbakan Adnan Menderes’in rolünü vurgulayan Arslan, şu ifadeleri kullandı: "İşte bu zulme, tam 76 yıl önce bugün, 16 Haziran 1950’de merhum Şehit Başbakanımız Adnan Menderes son vermiştir. Bugün, ezan-ı Muhammedî’nin prangalarından kurtarılarak aslına döndürülmesinin yıl dönümüdür. Menderes ve arkadaşları, ezanı özgürlüğüne kavuşturarak bu aziz milleti yeniden ruh köküyle buluşturmuştur."

KIYAMETE KADAR ASLIYLA YANKILANSIN

Ezanın tüm Müslüman dünyası için birleştirici bir sembol olduğunun altını çizen AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Arslan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Ezan; Müslüman aleminin namaza çağrısının ortak simgesidir. Çok açık söylüyorum; Ezanı farklılaştırmak Müslüman aleminin ayrıştırılması çalışmasıdır. Ezanın aslı dışında bir dille okunmasına dün olduğu gibi bugün de karşıyız. Ezan-ı Muhammedî’nin kıyamete kadar aslıyla semalarımızda yankılanmasını diliyor, Milletimizi ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum."

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Yorumlar

Ziyaretçi

Keşke dediğiniz kadar kolay olmuş olsaydı. Bin yıllık tarih, kültür, din ve ahlak anlayışımızı yok ettiler. Firavunun bile yapamadığını yaptılar. Yeniden taşların yerine oturması kolay olmayacak

ata

bi de demezler mi, chp dine karşı değil... yok değil, acayip dindar... hepsi namazlı abdestli maşallah...
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