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Yerel Bir aile felaketi yaşadı! Tartıştığı oğlunu öldürdü
Yerel

Bir aile felaketi yaşadı! Tartıştığı oğlunu öldürdü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde aile içi tartışma ölümle sonuçlandı. Babası Seyit Ahmet Aksoy tarafından bıçaklandığı iddia edilen İbrahim Aksoy, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep’te baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 60 yaşındaki Seyit Ahmet Aksoy ile oğlu 42 yaşındaki İbrahim Aksoy arasında aile içi bir mesele nedeniyle tartışma çıktı.

İddiaya göre kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında baba Seyit Ahmet Aksoy, oğlu İbrahim Aksoy’u bıçakla yaraladı.

 

Olay, Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyit Ahmet Aksoy ile oğlu İbrahim Aksoy arasında aile içi bir meseleden dolayı tartışma çıktı.

 

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Seyit Ahmet Aksoy, oğlu İbrahim Aksoy’u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Ağır yaralanan İbrahim Aksoy, ambulansla Şehitkamil Devlet hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından şüpheli baba Seyit Ahmet Aksoy polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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