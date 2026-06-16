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Dünya Trump’tan Netanyahu’ya ret! Katil mutabakat metnini görememiş
Dünya

Trump’tan Netanyahu’ya ret! Katil mutabakat metnini görememiş

Yeniakit Publisher
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Trump’tan Netanyahu’ya ret! Katil mutabakat metnini görememiş

Terör devleti İsrail'in İran ile varılan mutabakat metnini görme talebini Amerika Birleşik Devletleri tarafından reddedildiği öne sürüldü.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail'in cuma günü İsviçre'de imzalanacağı açıklanan anlaşmanın ayrıntılarını hala bilmediğine dikkati çekildi.

Mutabakat metninin henüz açıklanmadığı hatırlatılan haberde, İran basınının anlaşmanın içeriğine dair bilgiler paylaşmasına karşın ABD'nin İsrail'in mutabakat metnini görme talebine olumsuz yanıt verdiği aktarıldı.

Basına sızan bilgilerde, 14 maddelik metinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması gibi maddelerin bulunduğu ifade edilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün düzenlediği basın toplantısında, "Anlaşmanın ne olacağını hala bilmiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

 

ABD-İran mutabakatı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata vardığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını belirtmişti.

ABD-İran mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacağının açıklanması İsrail'de tartışmalara neden olmuş, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü.

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Yorumlar

Adnan

ABD bu bu katik sürülerine destek vermesin iran onların nefeslerini kesin bu canilerin hadını bildirsinler.

Hakk

İran çatışması Körfez ülkelerine sopa gösterilerek ne kadar yüksek fahiş fiyatlı ne kadar anlaşmalar yapıldı ?ABD,AB,İtrail,Rusya ve Çin neler neler!!! Sadece Ukrayna bile İHA siha anlaşması ne kadar?! Altın,Petrol düş kalk kârı haddi hesabı yok.Masraf desen kaç etkili füze atıldı, uçak gemisi ha okyanusta ha körfezde boy göstermesi 0% artı maliyet oldu.
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