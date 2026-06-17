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#1
Foto - Kahreden haber! Daha 5 yaşındaydı

Erzurum’da yürek yakan bir kaza meydana geldi.

#2
Foto - Kahreden haber! Daha 5 yaşındaydı

Yakutiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde park halindeki bir kamyonetin hareket etmesi sonucu sokakta bulunan 5 yaşındaki Burak Ayaz Erdem ağır yaralandı.

#3
Foto - Kahreden haber! Daha 5 yaşındaydı

İddiaya göre olay, saat 22.00 sıralarında yaşandı. Sokakta park halinde bulunan ve kapıları açık olan kamyonetin içine çocuklar binerek oynamaya başladı. Bir süre sonra kamyonetin hareket etmesiyle büyük panik yaşandı.

#4
Foto - Kahreden haber! Daha 5 yaşındaydı

Olay, saat 22.00 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir sokakta park halinde bulunan kapıları açık kamyonetin içine binen çocuklar oynamaya başladı.

#5
Foto - Kahreden haber! Daha 5 yaşındaydı

Kamyonetin hareket etmesi üzerine sürücü koltuğunda oturan çocuk aşağı atladı. Bu sırada sokakta yürüyen Burak Ayaz Erdem, kamyonet ile tek katlı müstakil ev arasında sıkıştı.

#6
Foto - Kahreden haber! Daha 5 yaşındaydı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

#7
Foto - Kahreden haber! Daha 5 yaşındaydı

Acı haberi alan Burak Ayaz Erdem'in yakınları hastaneye akın etti.

#8
Foto - Kahreden haber! Daha 5 yaşındaydı

Güvenlik kameralarına yansıyan kazayla ilgili olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Talihsiz çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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