Milli Gazete’de ‘BOP parçalandı’ manşeti! Hani Erdoğan bu işin ortağıydı?

Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programı gündemi hem belirlemeye hem yorumlamaya devam ediyor.

Programda açıklamalar yapan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Milli Gazete’nin attığı ‘BOP parçalandı’ manşetiyle ilgili önemli değerlendirmeler yaptı.

İşte Karahasanoğlu'nun o ifadeleri:

Çok klasik aylarca, yıllarca tartıştık. Hala da tartışmaya devam ediyoruz. Ama belki Suriye'deki yerleşmiş düzeni, belki orada terörden arındırma noktasında atılan adımlar sebebiyle biraz unutmuş olabiliriz.

'Arz-ı Mevut' diyoruz. 'İsrail Suriye'ye de girecek' diyoruz. 'E işte Lübnan'a da girecek' diyoruz.

'Oradan bir koridoru açacak. İran'a kadar da gidecek. Türkiye'nin güneydoğusundan da bazı bölgelerde gözü var 'diyoruz.

'Arz-ı Mevut hayalini gerçekleştirmek istiyor' diyoruz.

Dolayısıyla bu noktada belki Büyük Ortadoğu projesinin, belki de İsrail tarafından düşünüldüğü son aşamaya getirildiğini kendi kafalarında belki düşünüyorlardı.

Ama bugün Milli Gazete 'Büyük Ortadoğu projesi parçalandı' diye manşet atıyor.

Ya 2 yıldır, 3 yıldır, 5 yıldır söylüyoruz.

Diyoruz ki: 'Büyük Ortadoğu projesinde ne vardı?'

Efendim işte 'Irak'ın bölünmesi, Irak'ın bölünmesi' diye bir şey gerçekleşti.

Efendim işte 'Kürtler bir devlet kurdu ya, federe bir devlet kurulmuş.'

'Sonuç itibariyle de eğer siz bunu yapıcı bir eleştiriyle karşılarsanız, belki o bölünmenin de devamını da engellemiş olursunuz' diyorduk.

'E Suriye bölündü, bölündü bitti' diyorlardı.

Türker Ertürkler, ulusalcı amiraller, emekli amiraller, generaller, Ahmet Yavuzlar vesaire, 'Suriye 5'e 55'e, 55'e bölündü, çoktan bölündü' diyorlardı.

Bir tanesi çıkıp da bugün itibariyle diyebiliyorlar mı ki: 'Evet, Suriye bölünmüştür.' diyemiyorlar.

Ve İsrail'in o Suriye'nin bölünmesi noktasındaki projesi de boşa çıktı, çöp oldu.

İran'ı bölmek istiyordu İsrail.

Belki aşağıdan yukarıya doğru geliyorduk, onu yapamadık, 'Yukarıdan aşağıya gelebilir miyiz?' diye bir planlama içerisine girdi.

İran'a yönelik saldırıları organize etti.

Bugün itibariyle, büyük ihtimalle diyelim gene de son dakikada gene bazı şeyler dönüşebilir, değişebilir, İran'ı parçalama şeklindeki o girişim de bugün itibariyle büyük ihtimalle çöp oldu.

Milli Gazete de bunu kabul etti.

Ben sorarım şimdi Milli Gazeteye: "BOP parçalandı diyorsunuz, kim parçaladı BOP'u?"

Siz mi parçaladınız?

Ne yaptınız da parçaladınız?

Trump'ı kötülüyorsunuz.

Amerika'yı kötülüyorsunuz, biz de kötülüyoruz.

İsrail'i kötülüyorsunuz, biz de kötülüyoruz.

Peki Suriye'nin başındaki işte şu kişi, bu kişi, Ahmed Şara'yı bile kötülüyorsunuz.

E peki biz Ahmed Şara'yı kötülemiyoruz, katil Esed'i kötülüyoruz.

Sonuçta katil Esed de gitti, tamamdır, bitmiştir.

"İsrail hedeflerine ulaştı" dediniz.

E bu manşetin arkasında evet, İran'ın da dik duruşunun önemi vardır.

Ama ben de derim ki İran tarafından atıldığı iddia edilen o dört tane füzeye cevap vermeyen Türkiye'nin cevap vermemesi bile o Büyük Ortadoğu projesinin çözülmesine, çöp olmasına katkı sağladı.