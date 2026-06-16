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Dünya Ne zaman açılacak? Trump, Hürmüz için tarih verdi
Dünya

Ne zaman açılacak? Trump, Hürmüz için tarih verdi

Yeniakit Publisher
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Ne zaman açılacak? Trump, Hürmüz için tarih verdi

Tüm dünyanın merak ettiği sorunun yanıtını ABD Başkanı Donald Trump verdi. Trump, “Hürmüz Boğazı cuma gününe kadar açılacak” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’nın Evian kentinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında gazetecilere İran ile yapılan anlaşmayla ilgili açıklamada bulundu. Hürmüz Boğazı'nın cuma gününe kadar açılacağını belirten Trump, “Hürmüz tamamen ücretsiz olacak” diye konuştu.

Trump, İran'la ilişkilerin normalleşmiş durumda olduğunu ve anlaşmanın süratle ilerleyeceğini düşündüklerini kaydetti. Trump, “Harika bir metin ve içinde de İran asla nükleer silaha sahip olmayacak, diyor. Benim istediğim buydu çünkü buna izin veremezdim. Hürmüz Boğazı da ücretsiz açık olacak. Bu sadece 60 gün boyunca olacak, dediler ama kalıcı olarak ücretsiz olacak” ifadelerini kullandı.

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