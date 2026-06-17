Bilgisayar markası Commodore'dan mobil telefon! Sosyal medyaya fren

Bir dönemin efsane bilgisayar markalarından Commodore, bu kez mobil telefon pazarına adım attı. Şirket, uzun süredir merakla beklenen ilk telefonu Callback 8020’yi duyurdu.

Kapaklı tasarımıyla nostaljik bir çizgi taşıyan cihaz, klasik telefon deneyimi ile akıllı telefon özellikleri arasında denge kurmayı amaçlıyor. Commodore, yeni modelde özellikle sosyal medya ve internet kaynaklı dikkat dağınıklığını azaltmayı hedefliyor.

SOSYAL MEDYA VE TARAYICIYA YAZILIM ENGELİ

Callback 8020, Linux tabanlı bir işletim sistemiyle geliyor. Büyük ölçüde Sailfish OS üzerine inşa edilen özel yazılım, Android uygulamalarıyla uyumluluk sunsa da cihazda web tarayıcıları ve sosyal medya uygulamalarının yüklenmesi yazılım seviyesinde engelleniyor.

Kullanıcılar bazı uygulamaları APK dosyalarıyla manuel olarak yükleyebilecek. Ancak şirket, telefonun temel amacının sürekli bildirim ve dijital bağımlılık döngüsünden uzak, daha sade bir kullanım sunmak olduğunu vurguluyor.

CEO’DAN “TELEFON BAĞIMLILIĞI” MESAJI

Commodore CEO’su ve Başkanı Peri Fractic, Callback 8020’nin ortaya çıkış hikayesinin kendi telefon bağımlılığıyla mücadelesine dayandığını söyledi. Fractic, Android tabanlı kapaklı bir telefon kullanmaya başladıktan sonra insanların aslında daha dengeli bir dijital deneyim istediğini fark ettiğini belirtti.

Şirket bu nedenle Callback 8020’yi, akıllı telefon ile klasik telefon arasında “ideal dengeyi” kuracak bir model olarak konumlandırıyor.

RETRO TASARIM, MODERN BAĞLANTI

Retro görünümüne rağmen Callback 8020 güncel bağlantı teknolojilerinden vazgeçmiyor. Telefonda LTE, Wi-Fi, Bluetooth ve GPS desteği bulunuyor.

Cihazın kalbinde MediaTek Helio G81 işlemci yer alıyor. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı eşlik ediyor. Kutudan ayrıca 32 GB microSD kart çıkıyor ve depolama alanı artırılabiliyor.

SES DENEYİMİNE ÖZEL VURGU

Commodore, yeni telefonunda ses performansına özel önem verdiğini belirtiyor. Callback 8020’de yüksek kaliteli DAC, HD ses ve kayıpsız müzik desteği bulunuyor.

ESS ve Cirrus Logic ses çipleriyle desteklenen cihaz, kutudan kablolu kulak içi kulaklıkla çıkıyor. Kullanıcılar ayrıca Commodore’un ikonik SID seslerinden ilham alan zil seslerini ve dahili FM radyoyu da kullanabiliyor.

KAPAKLI EKRAN VE 48 MP KAMERA

Telefonun dış kısmında saat ve pil durumunu gösteren küçük bir ekran yer alıyor. Bildirimler ise renkli LED sistemi üzerinden kullanıcıya aktarılıyor.

Kapak açıldığında 3,25 inç büyüklüğünde, 480 x 640 piksel çözünürlüklü IPS ekran ve klasik T9 tuş takımı kullanıcıyı karşılıyor. Ön tarafta selfie kamerası bulunurken, arka bölümde flaş destekli 48 megapiksel Sony kamera yer alıyor.

ÇIKARILABİLİR BATARYA VE ÇİFT SIM DESTEĞİ

Callback 8020, çıkarılabilir arka kapakla geliyor. Bu sayede kullanıcılar bataryayı değiştirebiliyor, microSD kart yuvasına erişebiliyor ve çift SIM kart desteğinden yararlanabiliyor.

Commodore ayrıca cihaz için farklı kılıf ve taşıma aksesuarları da sunmayı planlıyor. Telefonun yalnızca iletişim aracı değil, aynı zamanda nostaljik bir eğlence cihazı olması hedefleniyor.

KLASİK OYUNLARLA GELECEK

Commodore, Callback 8020’ye bazı klasik Commodore 64 oyunlarını ön yüklü olarak ekliyor. Cihazda ayrıca efsanevi Snake oyunu da yer alacak.

Bu hamleyle şirket, telefonun sadece sade bir iletişim cihazı değil, retro ruhu taşıyan bir mobil deneyim sunmasını amaçlıyor.

FİYATI 499 DOLAR OLACAK

Commodore Callback 8020; ProtoPET White, SX Silver, BASIC Beige, Starlight Edition ve altın renkli Founders Edition olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

Telefonun başlangıç fiyatı 499 dolar olarak açıklandı. Bekleme listesine kayıt yaptıran kullanıcılar 50 dolarlık indirimden yararlanabilecek. Ön siparişlerin ise 30 Haziran’da başlaması planlanıyor.