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Spor Tarihe geçecek transfer! 13 yaşındaki oyuncu için rekor rakam ödediler...
Spor

Tarihe geçecek transfer! 13 yaşındaki oyuncu için rekor rakam ödediler...

Hollanda'da transfer rekoru kırıldı. 13 yaşındaki Mik Akkermans için 90 bin euro ödeyen Feyenoord, ülkede kendi yaş grubundaki en yüksek rakamlı transferi yaptı. Feyenoord'un Mik Akkermans'ı ezeli rakibi PSV'den transfer etmesi de dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 15:57:00 -
Tarihe geçecek transfer! 13 yaşındaki oyuncu için rekor rakam ödediler...

Hollanda'da transfer rekoru kırıldı. 13 yaşındaki Mik Akkermans için 90 bin euro ödeyen Feyenoord, ülkede kendi yaş grubundaki en yüksek rakamlı transferi yaptı. Feyenoord'un Mik Akkermans'ı ezeli rakibi PSV'den transfer etmesi de dikkat çekti.

Feyenoord, ezeli rakibi PSV'den Hollanda tarihine geçecek bir transfer yaptı. Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Feyenoord, 13 yaşındaki Mik Akkermans için rekor bir rakam ödedi.

MİK AKKERMANS İÇİN REKOR BEDEL

PSV altyapısında oynayan Mik Akkermans için Feyenoord 90 bin euro ödedi ve oyuncuyu transfer etti. Söz konusu rakamın Hollanda'da 13 yaş seviyesinde bir rekor olduğu belirtildi.


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