Tarihe geçecek ikiyüzlülük! 3 Temmuz'un yıl dönümünde İmamoğlu gündem oldu

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 3 Temmuz 2011 tarihinde, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne yönelik şike kumpasıyla ilk büyük saldırısını gerçekleştirdi. Ortaya atılan iftiralarla Fenerbahçe ortadan kaldırılmak istendi. Küme düşme cezası alması dahi gündeme gelen Fenerbahçe’de, dönemin Başkanı Aziz Yıldırım tutuklandı. Camia ayağa kalkarak, FETÖ’nün saldırısına karşı tek ses oldu.

Geçtiğimiz haftalarda görülen kumpas davası neticesinde, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’ya 1406 yıl, soruşturma sürecini başlattığı için yargılanan eski polis memuru Lokman Yanık’a 161 yıl 8 ay, dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürü Nazmi Ardıç’a da 1972 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Bugün FETÖ’nün 3 Temmuz kumpasının yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir mesaj yayınlayarak, Fenerbahçe camiasının örgüte karşı duruşunu, “FETÖ ile mücadelede önemli bir adım” olarak niteledi.

İmamoğlu akıllara geldi

Kumpasın yıl dönümünde, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da gündem oldu. Kumpas sürecinde Hidayet Karaca’nın Yayın Grubu Başkanlığı’nı yaptığı Samanyolu Haber’e çıkan Ekrem İmamoğlu, operasyonlara açık destek vermişti.

Aziz Yıldırım’ın tutuklanmasını dahi destekleyen İmamoğlu, özetle şunları söylemişti:

“Bunu olumlu yorumlamanın dışında yapacak çok bir şey yok. Olumlu yorumluyorum. Kanıtlanmıyordu, ispatlanmıyordu, diyordunuz; bence öyle söylemeyelim. Bu güne kadar kanıtlanmak istenmiyordu. İlk defa bu kadar kararlı, istikrarlı bir hukuki süreç yaşıyoruz.

Kaldı ki yöneticiler, kulüp başkanları, teknik adamlar, futbol ile alakadar olan herkesin mutlaka katkıda bulunması gereken bir süreç olarak düşünüyorum.

Defalarca söylemişizdir, Türk futbolunda maalesef çok bağıran ya da ahkam kesen ya da elinde nasıl bir güç varsa her han her şeyi değiştirebileceğini ifade eden yönetici tipleri prim yapıyor.”

Stada gitti

Bu sözleri sarf eden İmamoğlu, tarihe geçecek bir ikiyüzlülüğe imza attı. Fenerbahçe’yi şike ile suçlayan İmamoğlu, İBB Başkanı seçildikten sonra, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile iyi ilişkileri bulunması nedeniyle Şükrü Saraçoğlu’na gitti.

Bu ziyaret nedeniyle Ali Koç da eleştirilerin hedefi olmuştu. Ayrıca bazı taraftarların İmamoğlu’na yönelik sevgi gösterisi de anlaşılamayan bir çelişki olarak hafızlara kazınmıştı.