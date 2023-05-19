Tarih verildi: Wilfried Zaha, Süper Lig devine adım adım...

Premier League ekiplerinden Crystal Palace'ın yıldızı Wilfried Zaha, menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'yle temas halinde. 30 yaşındaki golcünün temsilcisi, Fenerbahçe’nin daveti üzerine İstanbul’a geldi. Sezon sonu boşa çıkacak olan Fildişi Sahilli futbolcu Sarı-Lacivertliler'e çok yakın.

Fenerbahçe'nin kendi evinde Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta tribinlerde taraftarı heyecanlandıracak bir isim vardı. Fenerbahçe, Crystal Palace'tan ayrılması kesinleşen yıldız forvet Wilfried Zaha'nın temsilcisi Fenerbahçe’nin daveti üzerine İstanbul’a geldi ve Trabzonspor maçını tribünden takip etti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Wilfred Zaha ile ilgileniyor. Oyuncunun temsilcisi, Fenerbahçe’nin daveti üzerine İstanbul’a geldi. Wilfried Zaha’nın menajeri Trabzonspor maçını da tribünden takip etti.

Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde doğan Wilfried Zaha, büyüğü yer olan Londra'nın köklü kulüplerinde Crystal Palace'ın altyapısında futbola başlayıp Premier League yıldızına dönüştü.

30 yaşındaki forvet İngiltere Milli Takımı'ndan da teklif olmasına rağmen ülkesini tercih etti ve Fildişi Sahili Milli Takımı formasıyla 30 maça çıktı. Zaha 2 kez de İngilizler için ter dökmüştü.

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Piyasa değeri bir ara 55 milyon euroyu gören Zaha'nın Premier League ekibiyle sözleşmesi haziran ayında sona erecek. Yıldız isim bu sezon İngiltere'de 27 maça çıkıp 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Bir dönem Manchester United forması da giyen Zaha 2015'ten beri Palace forması giyiyor.