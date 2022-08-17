Tarih vererek açıkladı! Ronaldo isyan bayrağını açtı

Manchester United'dan ayrılacağı iddia edilen Cristiano Ronaldo sessizliğini bozdu. Ronaldo, "Son birkaç ayda hakkımda yaptıkları 100 haberden sadece 5'i doğru" dedi.

Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozma kararı aldı.

Sosyal medyada bir Instagram gönderisine tepki gösteren Ronaldo, "Birkaç hafta içinde bir röportaj vereceğim ve herkes, her şeyi öğrenecek. Medya sadece yalan söylüyor. Son birkaç ayda hakkımda yaptıkları 100 haberden sadece 5'i doğru. Bunun nasıl bir şey olduğunu hayal edin!" diyerek tepkisini dile getirdi.