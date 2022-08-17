  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Tarih vererek açıkladı! Ronaldo isyan bayrağını açtı
Spor

Tarih vererek açıkladı! Ronaldo isyan bayrağını açtı

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, hakkında çıkan haberler karşısında sessizliğini bozdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 11:04:00 -
Tarih vererek açıkladı! Ronaldo isyan bayrağını açtı

Manchester United'dan ayrılacağı iddia edilen Cristiano Ronaldo  sessizliğini bozdu. Ronaldo, "Son birkaç ayda hakkımda yaptıkları 100 haberden sadece 5'i doğru" dedi.

Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozma kararı aldı.

Sosyal medyada bir Instagram gönderisine tepki gösteren Ronaldo, "Birkaç hafta içinde bir röportaj vereceğim ve herkes, her şeyi öğrenecek. Medya sadece yalan söylüyor. Son birkaç ayda hakkımda yaptıkları 100 haberden sadece 5'i doğru. Bunun nasıl bir şey olduğunu hayal edin!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Türkiyede oynasa bizim medya Ronaldo hakkında hep doğruları yazar asla yalan yazmaz. Yalan haberden kurtulmak isteyen Türkiye ye gelsin. Zerro yalan
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23