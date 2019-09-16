0553 313 94 23

Tarih ve doğa ile iç içe yürüdüler

Nilüfer Belediyesi’nin Mysia Yolları Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları Projesi kapsamında düzenlediği yürüyüş büyük ilgi gördü.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:32
Tarih ve doğa ile iç içe yürüdüler

Nilüfer Belediyesi’nin Mysia Yolları Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları Projesi kapsamında düzenlediği yürüyüş büyük ilgi gördü. Yürüyüşe Uluabat Gölü’nün kuzeyinden başlayan katılımcılar, Gölyazı’ya kadar doğa ve tarihle içe içe güzel bir gün geçirdi.


Nilüfer Belediyesi’nin Mysia Yolları Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları Projesi kapsamında düzenlediği yürüyüş, doğa tutkunlarına güzel bir gün yaşattı. Uluabat Gölü’nün kuzeyinden başlayan yürüyüş Gölyazı’ya kadar devam etti. Çok sayıda doğaseverin yer aldığı yürüyüş iki buçuk saat sürdü. Yaklaşık 8 kilometrelik yürüyüşte katılımcılar, Gölyazı’yı Akçalar Mahallesi’ne bağlayan, kısmen eski yol ve patikalardan ilerleyen Trans Mysia 6 Rotası’nı takip etti. Uluabat Gölü’nün doğal güzelliklerini gözlemleme fırsatı bulan katılımcılara, yürüyüş sırasında Uluabat Gölü ve Gölyazı tarihi ve kültürel mirası ile ilgili bilgiler de verildi.


Avrasya Yolu Projesi Road-Show tanıtım etkinlikeri kapsamında düzenlenen Mysia Yolları Gölyazı Yürüyüşü’nün ardından, Gölyazı Aziz Panteleimon Kilise Kültür Evi’nde de, Kültür Rotaları Derneği’nden Kate Clow ve Hüseyin Eryurt tarafından proje hedefleri ve etkinlikleri hakkında bilgi verildi.


Nilüfer Belediyesi, Mysia Yolları Doğa Tarih ve Kültür Rotaları Projesi ile Türkiye Kültür Rotaları Derneği’nin yürüttüğü ve Avrupa Birliği - Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu V Programı kapsamında AB tarafından desteklenen Avrasya Yolu Projesi’ne iştirakçi olarak katılıyor. Türkiye, İtalya ve Yunanistan’da kültür rotalarını birleştiren ve yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren Avrasya Yolu Projesi’ni, 2019 yılında İtalya’dan Via Francigena Belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşları Birliği ve Puglia Bölgesi, Yunanistan’dan Trace Your Eco Derneği ile Türkiye’den Nilüfer, İzmit ve Edirne Belediyeleri ortak veya iştirakçi olarak destekliyor.


Nilüfer Belediyesi, kentsel ile kırsal yerleşimler arasında oluşturduğu Mysia Yolları yürüyüş, bisiklet ve atlı yürüyüş rotaları ile, doğa ve kültür turizmini teşvik etmeyi;Nilüfer köylerinin doğa, tarih ve kültürel mirasını hem korumayı hem de tanıtmayı hedefliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:32
  1. kültür
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ereğlili aslanlar engelli taraftarın yüzünü güldürdü
    1. Ereğlili aslanlar engelli taraftarın..
    2. Cenk İldem dünya üçüncüsü
    3. 2 katlı ahşap evde çıkan yangın..
    4. Çanakkale’de 73 düzensiz göçmen..
    5. Sosyolog Acar: “Malazgirt için..
    6. İsviçre'de FETÖ'cülerin iltica..
    7. Kılıçdaroğlu'ndan "Tarık Akan" paylaşımı
    8. Kars'taki silahlı kavganın zanlısı 11..
    9. Yelken’de engelleri aştı, en genç..
    10. AK Partili Başkandan Ekrem İmamoğlu'na..
    11. Vali Dağlı hizmete sunulan kuran..
    12. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian..
    13. Konya MÜSİAD’ın konuğu, Stratejist..
    14. Cenk İldem’den bronz madalya
    15. Başkan Adil Gevrek golün heyecanına..
    16. Öğrencilere Hijyene Uyarısı
    17. Akın “Bu belediye tecrübeli bir..
    18. Nazilli Kent Konseyi’nden Başkan..
    19. Etiyopya'dan Türk yatırımcılara çağrı
    20. Milli güreşçi Cenk İldem, Dünya Güreş..
    21. Ülkücü milliyetçi gazeteden PKK..
    22. Okula giriş-çıkışlar güvenli hale..
    23. AB'den Kıbrıs Türklerine mali destek
    24. Diyanet-Sen’den birlik ve beraberlik..
    25. Vali Yerlikaya, Kuvayı Milliye..
    26. Tepebaşı Belediyesi’nden..
    27. Başkan Güder, özel çocuklara aşure..
    28. TİKA'nın gönüllü gençleri Mozambik'te..
    29. Goldman Sachs'tan petrol fiyatlarının..
    30. Selçuk Üniversitesi kayıt yenelime OBS..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Para para para…
    Para para para…
    'Beyaz sakalından utan be' demişti! Saadet'ten Cübbeli Ahmet Hoca'ya cevap
    'Beyaz sakalından utan be' demişti! Saadet'ten Cübbeli Ahmet Hoca'ya cevap