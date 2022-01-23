Tarih bütün 'ölümsüzüm' diyen isyancıları kaydetti! Önemli olan 'Firavun' değil, 'Musa' olarak anılmak!

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Sezen Aksu, "Şahane Bir Şey" yaşamak adlı şarkısında, ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva validemize "cahiller" diye hakaret edip, ezici çoğunluğu dindar kişilerden oluşan Türk toplumunun tepkileri karşısında, özür dileyip, şarkısını yayından kaldırmak yerine, "Beni öldüremezsin" diyerek meydan okudu.

Aksu'nun "beni öldüremezsin" çıkışı, kendisini "ölümsüz" ilan eden Firavun'u akıllara getirdi. Tarih "ölümsüzüm" diyen bütün isyancıları birer birer kaydederken, tüm bu zalimler, lanetle anılıyor.

Önemli olan 'Firavun' değil, 'Musa' olarak anılmak!

Sezen Aksu'nun "dün gece yazdım" diyerek kamuoyuyla paylaşıp, gelen tepkilere meydan okuduğu "Avcı" adlı şarkısının 35 farklı dile çevrildiği öğrenildi.

Aksu, kendisine yönelik tepkilerden dolayı özür dilemek bir yana "Avcı" başlığı altındaki şarkı sözlerini paylaşarak, kamuoyuna adeta meydan okudu. Aksu'ya tepki gösterenlere karşın, küçük bir azınlık, "Avcı" şarkısının sözlerini farklı dillere çevirdi.

Sosyal medyada paylaşılan Aksu'nun "Avcı" adlı şarkısının, 35 farklı dile çevrildiği konuşuluyor.



Firavun da kendisini korumak için, tüm erkek çocuklarını katletmişti. Ancak Hz. Musa'yı katletmeye gücü yetmemiş, hesapların en büyüğünün sahibi onu korumuştu. Sezen Aksu'nun şarkıları tüm dillere de çevrilse, bir Peygambere yaptığı hakaret asla unutulmayacak. Zalimler arasında adı kaydedilen Aksu, saygısız bir insan olarak anılacak.