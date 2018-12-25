0553 313 94 23

Tarih belli oldu! AK Parti sahaya iniyor

AK Parti yerel seçim kampanya tarihini belirledi. 1 Ocak’ta başlayacak olan çalışmalar İllerdeki seçim koordinasyon merkezlerinden (SKM) takip edilecek. Belediye başkan adayları ve milletvekilleri SKM’lerin belirlediği program dışına çıkamayacak. SKM başkanları ilk kez mülakatla tespit edilirken, motivasyon eğitiminden geçirildiler.

25 Aralık 2018 Salı 07:06
Tarih belli oldu! AK Parti sahaya iniyor

Seçim çalışmalarını hızlandıran AK Parti’de kampanya süreci de belli olmaya başladı. 74 ilin belediye başkan adayını açıklayan ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bölümünü belirleyen AK Parti, yeni yılın ilk gününde alana iniyor. AK Parti kendi bünyesinde belirlediği takvime göre illerde kurulan seçim koordinasyon merkezlerini (SKM) 1 Ocak’ta açacak. AK Parti, eş güdüm ve tek seslilik için de adayları SKM’ler kanalıyla sıkı denetime alacak. Belediye başkan adayları ve milletvekilleri bu birimin belirlediği program kapsamında çalışma yapamayacak.

Mülakatla seçildiler

AK Parti, ilk kez yerel seçimlerde seçim takımının beynini oluşturan SKM başkanlarını atama yerine mülakatla belirledi. Seçim işleri çalışmalarında 7 coğrafi bölgenin sorumluları belirlenirken; yurt dışından sorumlu SKM Başkanlığı’na Mustafa Yeneroğlu, SKM Başkanlığı’na ise Harun Tüfekçi getirilmişti. AK Parti kaynakları mülakatlarda üç isim arasında seçim ve saha deneyimi fazla olanları belirledi. Seçilen SKM başkanları aralık sonuna kadar seçim ve motivasyon eğitiminden geçirildikten sonra kendi illerinde çalışmalarına başlayacaklar.

Resmi start Şubat’ta

AK Parti, martta önceki seçimlerden farlı olarak sahada olacak. YSK'nin seçim takvimine göre planlanan kampanya sürecinin ilk aşaması, şu ana kadar açıklanan adaylar ve parti teşkilatlarının ortak çalışmasıyla ilerliyor. AK Parti'nin açıkladığı adaylar, seçim bölgelerindeki parti teşkilatlarının da aktif katılımıyla vatandaş buluşmaları ve bölgelerindeki STK'larla bir araya gelmeye başladı. 1 Ocak tarihinde başlayacak propaganda sürecinde, AK Parti’nin her bölge için hazırladığı projelerin tanıtımı yapılacak. Daha sonra 19 Şubat’ta Ankara’da büyük bir lansman ile resmi seçim kampanyasının startı verilecek.

Kaynak: Yeni Şafak

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 07:06
  1. Ankara
  2. AK PARTİ
  3. seçim
  4. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fırtına etkili oluyor! Seferler iptal edildi
    1. Fırtına etkili oluyor! Seferler iptal..
    2. Hazırlıklar tamam! Artık an meselesi
    3. İDO'dan sefer iptalleri
    4. Tarih belli oldu! AK Parti sahaya iniyor
    5. Tarih belli oldu! AK Parti sahaya iniyor
    6. Irak Başbakanı duyurdu.....
    7. Bizde olsa kıyameti koparırlardı!..
    8. Beyaz Saray'dan Trump-Erdoğan açıklaması
    9. YSK’den yayın yasakları kararı!
    10. Ağlayarak af dilemişti... ABD..
    11. Meteoroloji'den son dakika uyarısı!..
    12. Dehşete düşüren sözler: 'Öldürdüm..
    13. Ayakkabı izi takip edildi, bakın..
    14. İran’ın önde gelen din adamı Şahrudi..
    15. İstanbul'da hava ulaşımına lodos engeli
    16. BUDO'dan sefer iptalleri
    17. Söylentiyi duyan herkes oraya koştu.....
    18. Korkunç kaza! Anne ve oğlu...
    19. TÜBİTAK'a bağlı birimlere 105 personel..
    20. Beyaz Saray'dan Trump-Erdoğan..
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Kılıçdaroğlu'dan skandal mesaj! Terörü savundu
    Kılıçdaroğlu'dan skandal mesaj! Terörü savundu
    Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürüldü!
    Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürüldü!

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!