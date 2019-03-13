Tarih adalarıyla turizm hamlesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarihî çarşı ve hanlar bölgesi, Hisar, Tophane üçgeninde oluşturacak tarih adalarıyla Bursa’nın gerçek anlamda bir turizm şehri olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sivil toplum kuruluşları ile buluşma toplantıları kapsamında Bursa Platformu’na konuk oldu. Bursa’nın turizmden hak ettiği payı alması için kentin sahip olduğu tüm değerler üzerinde yoğun bir çalışma yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, özellikle tabaknaheler bölgesinin yeni dönemde Bursa’nın gözde mekanlarından bir haline geleceğini belirtti. Buraya yapılması düzenlenen proje ile ilgili olarak hem Dubai hem de Alman iki grupla görüştüklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Burada Recep Başkan döneminde 75 dönüm alan boşaltılmıştı. 40-45 dönüm de biz boşalttık. Ortaya 120 dönüm alan çıkmış oldu. Merinos’tan Paşa çiftliğine kadar düşünüldüğünde 400 - 450 dönümlük bir aks burası. Aynı zamanda sıcak suyun da kaynağı. Sadece boşalttığımız 120 dönüm alanla ilgili 1 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. Buraya Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ni birleştiriyoruz. Karşıda Kültürpark. Yine tarihi çarşı ve hanlar bölgesinin etrafını boşaltıp, yayalaştıracağız. Hisarla alakalı Osmangazi Belediyemiz çalışıyor. Orduevi’nin olduğu yerde Bey Sarayı, Tophane, Osman GaziOrhan Gazi Türbelerinin olduğu bölgelerde tarih adaları oluşturmamız gerekiyor. İşte o zaman birileri Kırşehir’den gelip, 3-5 gün Bursa’da kalacak. Tabii bütün bu turizm planlamasını yaparken, Bursa’nın Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer’den ibaret olmadığını, 17 ilçemizin de bu sürece dahil olması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

Bursa’da yaşayan herkesin geleceğe dair bir beklentisi ve bir hayali olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “’2023’te nasıl bir Bursa hayal ediyoruz’ noktasında herkesin bir beklentisi var. Bursa’da yaşıyoruz, Bursa’da ticaret yapıyoruz. Herkesin şehre dair bir öngörüsü var. İlla Belediye Başkanı, Kaymakam, Vali olmaya gerek yok. Hepimizin şehirle alakalı derdi ve heyecanı var. Hepimiz öncelikle huzurlu bir ortamda yaşamak istiyoruz. Biliyorsunuz ben 16 ay önce göreve geldim. Yol haritamı çıkardım. Öncelikle bir motto geliştirdik. 2 yıl içinde şehir içi trafiği gündem maddesi olmaktan çıkaracağız. Yeni metro hattı, mevcut sisteme ilave hatlar, sinyalizasyon optimizasyonu, akıllı kavşak uygulamalarıyla inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Bu konuda gerçekten iddialıyım” dedi.