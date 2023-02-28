Target kazanç raporunda dikkat çeken, şaşırtan yeni tahmin: Ham petrol stokları 50 milyon varilden fazla

ABD'de konut piyasasında canlanmanın başladığına dair işaretlerin olduğu bir ortamda Ocak ayı konut fiyatları ve tüketici güveni verileri açıklanacak. Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz artırımına ilişkin beklentiler, İspanya ve Fransa'daki yüksek enflasyon verilerinin ardından yeni bir zirveye ulaştı. Target çeyreklik kârıyla beklentileri aştı ancak gelecek yıl için beklentileri zayıf. Rupert Murdoch; sunucularının, 2020 başkanlık seçimlerinde yolsuzluk olduğuna dair yanlış iddiaları desteklediğini bir ifadesinde kabul etti. ABD stok verileri öncesinde petrol yükseldi.

İşte 28 Şubat Salı günü finans piyasalarında bilmeniz gerekenler:

1. Konut fiyatları ve tüketici güveni

ABD'de Ocak ayında açıklanacak olan konut fiyatı raporu, piyasanın dibi görmüş olabileceğini düşündüren yeni ve askıda konut satışları için şaşırtıcı derecede güçlü verilerin ardından muhtemelen normalden daha fazla ilgi çekecek.

S&P Bileşik konut fiyat endeksi, yüksek borçlanma maliyetleri ve alım gücündeki gerileme nedeniyle son beş aydır üst üste düşüşte.

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Ayrıca Chicago Fed’in satın alma yöneticileri̇ endeksi̇ ve Conference Board’un tüketici̇ güven anketi̇ bekleniyor.

2. Ocak ayına ait TÜFE rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ECB’nin faiz artırımına dair bahisler yoğunlaştı

Euro Bölgesi’nde tahvil getirileri; bölgenin ikinci ve dördüncü büyük ekonomileri olan Fransa ve İspanya'dan gelen ve Şubat ayında beklentileri önemli ölçüde aşan enflasyon rakamlarının ardından bitmek bilmez yükselişini sürdürdü.

Fransa'da tüketici fiyatları %0,9 artarak yıllık oranı %6,2'ye yükseltirken başka veriler, tüketici harcamalarının da şaşırtıcı derecede güçlü olduğunu gösterdi. Bu arada İspanya'da fiyatlar, değişiklik olmayacağı beklentilerine karşın aylık %1 ile yüksek bir artış gösterdi.

2 yıllık tahvil getirileri altı baz puan kadar yükselirken yatırımcıların ECB faizleri için zirve beklentilerini yaklaşık %4'e kaydırmasıyla, 10 yıllık Bund getirisi 12 yılın en yüksek seviyesi olan %2,66'ya ulaştı.

3. Hisse senetleri yükselişte; Target yüksek kazanç raporu sunarken düşük bir kılavuz paylaştı

ABD borsaları yön bulmakta zorlanırken önemli haberlerin nispeten olmadığı bir günde dikkatlerin, ay sonu pozisyonlanmasına odaklanması muhtemel.

Dow Jones %0,1 yükselirken S&P 500 ve Nasdaq 100 %0,2 artış gösterdi. Gösterge nakit endeksleri Pazartesi günü %0,2 ile %0,6 arasında değer kazanarak pozitif gün geçirdi.

Günün en önemli açıklaması, dördüncü çeyrekteki kazanç beklentilerini aşmasına rağmen Wall Street tahminlerinin ciddi şekilde altında bir yıllık hedef yayımlayan Target (TGT) oldu.

İlgi çekebilecek diğer hisse senetleri arasında; kurumsal müşteriler içinde ayak izini genişlettiğine dair kanıtların ardından piyasa öncesinde %6,8 artış gösteren Zoom Video Communications (ZM) yer alıyor. Şirketin hem cari çeyrek hem de tüm yıl için beklentileri, piyasa beklentilerinin oldukça üzerindeydi. Buna karşın Occidental Petroleum (OXY), Wall Street tahminlerini kaçırmasının ardından baskı altında. AutoZone (AZO), Advance Auto Parts (AAP) ve Sempra Energy (SRE) piyasa öncesinde; Monster Beverage (MNST), HP (HPQ) ve Rivian (RIVN) ise kapanış sonrası rapor verecek.

4. Murdoch, Fox sunucularının yanlış seçim iddialarını desteklediğini söyledi

Rupert Murdoch verdiği bir ifadede Sean Hannity, Lou Dobbs ve Maria Bartiromo gibi Fox News sunucularının, 2020 başkanlık seçimlerinde hile yapıldığına dair yanlış iddiaları desteklediklerini kabul etti.

İfade, Dominion Voting Systems tarafından Fox (FOXA) aleyhine açılan bir hakaret davasıyla bağlantılı olarak alındı. İfadesinde, Fox'un en büyük hissedarı olan Murdoch, seçimlerde hile yapıldığına dair hiçbir iddiaya inanmadığını ancak şirketin One America ve Newsmax gibi rakiplerine izleyici kaptırmaktansa bu iddiaları yayması için baskı altında olduğunu kabul etti.

Açıklamalardan bir hafta önce Murdoch; on yıl önce Fox’u, The Wall Street Journal'ın ve bir dizi İngiltere ve Avustralya haber kanalı sahibi olan News Corp (NWSA) şirketinden ayırdıktan sonra medya imparatorluğunu yeniden bir araya getirme planlarından vazgeçti.

5. Ham petrol ABD stokları öncesinde yükseliyor

Endüstriyel üretimin Ocak ayında son yedi ayın en büyük düşüşünü yaşadığı Japonya'dan gelen zayıf ekonomi verilerine rağmen ham petrol fiyatları biraz daha güçlendi. Suudi Arabistan'ın Nisan ayı için resmi satış fiyatlarını tekrar yükseltebileceğine dair raporlar da fiyatları destekledi.

investing'e göre: Dikkatler muhtemelen, Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) paylaşacağı ABD stok verilerinde olacak. Bu veriler, ticari ham petrol stoklarının son sekiz haftada toplamda 50 milyon varilden fazla arttığını gösteriyor. Bununla birlikte geçen yılki piyasa sıkışıklığının bir sonucu olarak yine de tarihsel olarak düşük seviyelerde.

Ham petrol %1,6 artışla 76,87 dolar ile yaklaşık bir haftanın en yüksek seviyesine ulaşırken Brent %1,4 artarak 83,21 dolar seviyesinden alıcı buldu.