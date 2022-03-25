Tarçınlı su içmenin faydaları neler? Tarçınlı su zayıflatır mı?

Tarçınlı su içerek zayıflamak en popüler diyetlerin başında geliyor. Peki, tarçınlı su gerçekten kilo verdiriyor mu?

Tarçın nedir?

Tarçın defne ailesinde bulunan şifalı bitkiler arasında bilinmektedir. Aynı zamanda tarçın Türkiye ülkesinde çayların içinde, kahve aroması olarak, tatlılarda ve hatta bazı Osmanlı yemeklerinde bile baharat tarzında kullanılmaktadır. Kokusu ve aroması gereği bazı insanlar beğenmekte bazı insanlar ise sevmemektedir. Tarçın eski çağlardan beri sağlık için kullanılmaktadır.

Tarçınlı su zayıflatır mı?

Yağların kiloya çevrilmesini engellemektedir. Metabolizmayı hızlandırmaktadır. Bu da kilo vermeyi kolaylaştırır. İştahı keser yani bastırır. Bu sayede uzun süre tokluk hissi verir. Tatlı krizlerine karşı olumlu yönde etki eder.

Tarçınlı su nasıl yapılır?

Malzemeler;

1 su bardağı su, 1 adet çubuk tarçın veya 1 çay kaşığı toz tarçın.

Yapılışı; Bir tencerenin içerisine içme suyu ekleyin ve kaynatın. Su kaynamaya başladığında ocağın altını kapatın. Suyun içerisine toz tarçın veya çubuk tarçın ekleyerek 5 dakika demlenmesi için bekleyin. Hazırladığınız tarçınlı suyu aç karna tüketebilirsiniz. İsteğe göre karanfil, defne yaprağı veya elma dilimleri ile aroma katabilirsiniz.

Tarçınlı su ne kadar tüketilmeli?

Tarçınlı su 10 gün boyunca günde bir su bardağı olacak şekilde tüketilmelidir. Tarçınlı su kürü en fazla 15 gün boyunca uygulanmalı, daha sonra mutlaka ara verilmelidir. Aksi takdirde vücutta yarardan çok zararları ortaya çıkacaktır. Cerrahi operasyon geçirecek olan kişilerin tarçınlı suyu en az 15 gün önceden bırakması gerekir. Tansiyon hastalarına önerilmemektedir.

Tarçınlı suyun faydaları nelerdir?

-Tarçın bir baharat olarak bilinmektedir. Bu baharatın ana vatanı ise Güney ve Güney Doğu Asya'dır. Cins olarak tarçın yaprak dökmeyen aromatik kokulu ağaç olarak geçmektedir.

-Tarçınlı su düzenli tüketildiğinde yağ yakmayı kolaylaştırır.

-Vücuttaki insülin direncini arttıran tarçınlı su, diyabet hastalarına da önerilmektedir.

-Metabolizmayı hızlandırır.

-İştahı bastırır.

-Kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü dengeler.

-Tarçın antibakteriyel özelliği taşır.

Çubuk tarçın suda ne kadar bekletilmeli?

Suyun içerisine toz tarçın veya çubuk tarçın ekleyerek 5 dakika demlenmesi için bekleyin. Hazırladığınız tarçınlı suyu aç karna tüketebilirsiniz.

Çubuk tarçın suda kaç gün kullanılır?

Bu suyu her susadığınızda içebileceğini gibi sabahleyin aç karna ya da gece uykudan önce büyük bir bardak olarak da içebilirsiniz. Bu yöntem en fazla 2 hafta kullanılmalıdır. 2 haftadan sonra bir süre ara verilmesi önerilmektedir.

Bir çubuk tarçın kaç kez kullanılır?

Kabuk tarçın 1 kereden fazla kullanılmaz diye düşünülebilir ancak 1 den fazla tüketimi mümkündür. 1 adet çubuk tarçının 3 veya 4 kez kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur

Tarçınlı suyun zararları nelerdir?