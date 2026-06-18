Taraftarları havaya uçuracak gelişme! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü bugün açıklanıyor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00'te FB TV ekranlarında açıklanacaktır. 120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz." denildi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde de teknik direktör konusuna dair bir açıklama yayınlamıştı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Her gün çıkan yeni teknik direktör isimlerinin üzerine Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı;

Son günlerde çeşitli yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır.

Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; Yönetim Kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır.

Basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmalarını ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmemelerini önemle rica ediyoruz.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haber ve spekülasyonların devam etmesi halinde, kulübümüz ilgili basın mensupları hakkında şikâyetçi olma hakkını saklı tutmaktadır." denişmişti.