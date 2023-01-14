Taraftarlar hiç beklemiyordu! Jesus’tan 3 isme bilet

Süper Lig'de birkaç hafta öncesine kadar 5 puan önde olmasına rağmen bir anda 2. sıraya gerileyen ve son Galatasaray derbisinde de evinde 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de kadro sorgulanmaya başlandı.

Bu sorgulama sadece futbol otoriteleri tarafından değil teknik patron Jorge Jesus tarafından da yapıldı. Geçtiğimiz günlerde yönetimle bir araya gelen transferler hakkında görüş bildiren Portekizli teknik adamın kadrosunda şans verdiği 3 isim için "Yeterli değil" ifadesini kullandığı bildirildi.

Takvim'in haberine göre bu 3 ismin ise kaleci Altay Bayındır, Osayi Samuel ve kiralık olarak kadroda bulunan Ezgjan Alioski olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde de yönetimin Altay Bayındır ile sözleşme uzatma görüşmelerini dondurduğu iddia edilmişti.

Fenerbahçe'nin bu üç oyuncunun bölgesine takviye yapmasının söz konusu olduğu gelen haberler arasında.

Altay Bayındır bu sezon ne yaptı?

Altay Bayındır bu sezon toplamda 28 maçta sahaya çıktı. Altay bu maçlarda kalesinde 31 gol gördü.

24 yaşındaki file bekçisi bu sezon birçok maçta ise taraftarlar tarafından protesto edildi. Altay'ın sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek.

Altay'ın güncel piyasa değeri 13 milyon Euro.

Osayi Samuel bu sezon ne yaptı?

Tüm kulvarlarda 26 maça çıktı. Osayi Samuel bu karşılaşmalarda skora katkı yapamadı.

25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek. Osayi'nin güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.

Alioski bu sezon ne yaptı?

Kuzey Makedon oyuncu bu sezon 20 maçta görev aldı.

Alioski bu maçlarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

30 yaşındaki futbolcu sergilediği futbolla vasatı aşamadı. Alioski'nin bonservisi Al-Ahli kulübünde.