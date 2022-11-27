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Spor Taraftarın saldırısına uğradı! Kaleci Ozan için hastaneden açıklama
Spor

Taraftarın saldırısına uğradı! Kaleci Ozan için hastaneden açıklama

Sahaya giren bir Göztepe taraftarının korner direği ile saldırdığı Altay kalecisi Ozan Evrim Özen için hastane tarafından açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 23:26:00 -
Taraftarın saldırısına uğradı! Kaleci Ozan için hastaneden açıklama

Sahaya giren bir Göztepe taraftarının korner direği ile saldırdığı Altay kalecisi Ozan Evrim Özen için hastane tarafından açıklama geldi.

1. Lig'in 15. haftasında oynanan Göztepe-Altay derbisi çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Altay tribününden Göztepe tribününe fişek atılırken, sahaya giren bir Göztepe taraftarı Altay kalecisi Ozan’a korner diğeri ile saldırdı.

Ambulansla Medicana International İzmir Hastanesi‘ne götüren oyuncu hakkında ilk açıklama hastane tarafından geldi:

“TFF 1. Lig'de oynanan, Göztepe-Altay karşılaşmasında sahaya giren bir taraftarın korner direğiyle başına vurduğu Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, Medicana International İzmir Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Bilinci açık olan Özenç’in ilk yapılan kontrollerinden sonra gereken tedavinin yapılması için ve kontrol amaçlı hastanemize yatışı gerçekleştirilmiştir.“

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Altay tribününden Göztepe tribünlerine atılan işaret fişeğinin görüntüsü! Bir taraftar ağır yaralandı

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