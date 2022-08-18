Taraftarı ayağa kaldıracak transfer harekatı!
Kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Eden Hazard için temaslarda bulunduğu iddia edildi.
Kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Eden Hazard için temaslarda bulunduğu iddia edildi.
Son olarak Dries Mertens ve Lucas Torreira transferleriyle dikkatleri çeken Galatasaray, yine flaş bir isim için girişimlerde bulunuyor. Sarı-Kırmızılıların Real Madrid'den Eden Hazard'ın peşinde olduğu iddia edildi.
Teklifi duyurdular
İspanyol basınında Sport, Galatasaray'ın Eden Hazard için Real Madrid'e teklifini ilettiğini belirtti. Carlo Ancelotti'nin kadrosunun daralabileceği, birçok oyuncuya talipler varken son dakikada Galatasaray'ın da Hazard için Madrid ekibinin kapısını çaldığı ifade edildi.
Sport'un haberinde Hazard için devrede olan Galatasaray'ın işinin kolay olmadığı belirtildi. Çünkü İspanyol ekibinin 2019'da 115 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea'den kadrosuna kattığı Belçikalı yıldızı en az 40 milyon Euro seviyesinde bir ücrete bırakmaya sıcak bakıyor.
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