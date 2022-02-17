Taraftardan "#AliKoçİstifa" çağrısı! "Beceremedin, bırak git"
Fenerbahçe-Slavia Prag mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u istifaya davet etti.
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Slavia Prag ile karşılaşan Fenerbahçe’de tribünlerden istifa sesleri yükseldi.
Çekya ekibi müsabakanın 61 ve 63. dakikalarında attığı gollerle 3-1 öne geçerken, Fenerbahçe tribünleri Başkan Ali Koç için istifa sloganları attı.
Sosyal medyada büyük tepki
Maç sonunda ise Fenerbahçe 3-2 kaybederken sosyal medyadan da tepkiler geldi.
Sosyal medyada taraftarlar, "Beceremedin, bırak git" ifadeleriyle Ali Koç'a istifa çağrıları yaptı.