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Spor Taraftardan "#AliKoçİstifa" çağrısı! "Beceremedin, bırak git"
Spor

Taraftardan "#AliKoçİstifa" çağrısı! "Beceremedin, bırak git"

Fenerbahçe-Slavia Prag mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u istifaya davet etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 23:10:00 - 2022-02-17 23:12:09
Taraftardan "#AliKoçİstifa" çağrısı! "Beceremedin, bırak git"

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Slavia Prag ile karşılaşan Fenerbahçe’de tribünlerden istifa sesleri yükseldi.

Çekya ekibi müsabakanın 61 ve 63. dakikalarında attığı gollerle 3-1 öne geçerken, Fenerbahçe tribünleri Başkan Ali Koç için istifa sloganları attı.

Sosyal medyada büyük tepki

Maç sonunda ise Fenerbahçe 3-2 kaybederken sosyal medyadan da tepkiler geldi.

Sosyal medyada taraftarlar, "Beceremedin, bırak git" ifadeleriyle Ali Koç'a istifa çağrıları yaptı.

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Yorumlar

70 yaş fb li

Alo Koç artık vazifeyi bir an önce bırakmalı.
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