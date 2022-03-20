Taraftara hareket çeken futbolcu, kendisini bakın nasıl savundu

Yeni Malatyaspor'da taraftara hareket çeken Sadık Çiftpınar, "2. golü yedikten sonra bana ve aileme küfürler edildi. Bende de zaten nabız 180." ifadelerini kullandı.

Süper Lig 'in 30. haftasındaki Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Yeni Malatyaspor'da kaptan Sadık Çiftpınar, tepkiler üzerine taraftara doğru hareket yaptı.

Bu hareket sonrasında taraftarın protestosu daha da artınca, kaptanlık pazubandını da çıkararak kenara geldi.

Yaptığı hareketin ardından kadro dışı kalan Sadık Çiftpınar, Beyaz TV'ye konuştu.

Tecrübeli savunmacı, "Bugünkü maçta ikinci yediğimiz golden sonra tribünler hiç anlamadığım bir anda tepki göstermeye başladı. Bana ve aileme küfürler edildi. Bende de zaten nabız 180. 6-7 sene emek verdiğiniz bir camianın taraftarından bunları işitmek ağrıma gitti. Yaptığım hareketin doğru olduğunu savunmuyorum ama durum bu. Nouma ile kıyaslanmak doğru şeyler değil. Ben bu hareketten dolayı çok üzgünüm ve herkesten özür diliyorum." dedi.