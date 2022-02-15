Taraftar yine "Sergen Yalçın" dedi
Beşiktaş dün hakemin damga vurduğu maçta, Adana Demirspor karşısında beraberliğe razı oldu. Maçın ardından Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın söylemlerini sürdürdü.
Beşiktaş'ın 2 kupa kazandığı teknik direktör Sergen Yalçın için siyah-beyazlı taraftarlar harekete geçti. Beşiktaş'ın deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası birçok taraftar Sergen Yalçın'ın yeniden takımın başına getirilmesi için paylaşım yaptı.
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ayrılığından sonra Önder Karaveli yönetiminde çıktığı maçlarda da beklentilerin altında sonuçlar aldı. Karaveli yönetiminde 10 maça çıkan siyah-beyazlılar 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Beşiktaş 25. haftanın sonunda 38 puanla 8. sırada yer aldı.
Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta taraftarlar eski teknik direktörleri Sergen Yalçın'ı istedi.
Kaynak: Star.com.tr