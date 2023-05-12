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Dünya Taraflar ateşkes sağlamıştı... 'İran Yemen'e silah göndermeye devam ediyor'
Dünya

Taraflar ateşkes sağlamıştı... 'İran Yemen'e silah göndermeye devam ediyor'

Yeniakit Publisher
2023-05-12 14:26:00 -
Taraflar ateşkes sağlamıştı... 'İran Yemen'e silah göndermeye devam ediyor'

İran'ın ateşkes ve barış sürecine rağmen Yemen'de Husilere silah göndermeyi sürdürdüğü bildirildi.

Yemen'de devam eden çatışmasızlık ve ateşkes sürecine rağmen İran'ın ülkeye silah göndermeye devam ediyor.

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking, yaptığı açıklamada İran'ın Yemen'e kaçak yollarla silah ve uyuşturucu sokmayı sürdürdüğünü öne sürdü.

Lenderking, Yemen'de varılan mutabakatı memnuniyetle karşılamış olmalarına rağmen, İran'ın ülkedeki rolünden endişe duymaya devam ettiklerinin altını çizdi.

İran Yemen'de uzun süredir Husilere destek sağlıyor.

Husilerin ülkenin önemli bir bölümünü ele geçirmesinin ardından Suudi Arabistan ülkeye askeri müdahalede bulunmuştu.
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Müdahale sonrasında başlayan çatışmalar uzun bir süre devam etmiş, ülkede kriz sona ermemişti.

Geçtiğimiz dönemde yaşanan İran-Suudi Arabistan normalleşmesinin ardından Yemen'de de taraflar arasındaki çatışmaları sona erdirmesi hedeflenen bir barış süreci başlamıştı.

Kaynak: Mepa News

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