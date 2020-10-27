  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tanzanya’da seçim öncesi çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Tanzanya’da seçim öncesi çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:49:11 -
Tanzanya’da seçim öncesi çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) – Doğu Afrika ülkesi Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'ndeki Devlet Başkanlığı ve Meclis seçimleri öncesi çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Polis, Zanzibar Pemba adasında yolları kapatmak ve lastik yakmak isteyen göstericilere, biber gazı kullanarak müdahale etti.

Müdahale sonrası yaşanan çatışmada 4 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.

Muhalif partilerden Değişim ve Şeffaflık İttifakı (ACT-Wazalendo) Zanzibar başkan adayı Seif Sharif Hamad ise polis tarafından gözaltına alındı.

Ülkede halk, devlet başkanı ve yeni meclis üyelerini seçmek için yarın sandık başına gidecek.

Devlet başkanlığı için 15 adayın yarışacağı ülkede adaylar arasında Devlet Başkanı John Magufuli'nin karşısında, suikast girişimine maruz kaldıktan yıllar sonra ülkesine dönen güçlü siyasetçi Tundu Lissu öne çıkıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den Çin'e gözdağı: Askerlerimizi bölgeye gönderebiliriz
Dünya

ABD'den Çin'e gözdağı: Askerlerimizi bölgeye gönderebiliriz

Japonya'daki ABD kuvvetlerinin komutanı Korgeneral Kevin Schneider Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ve ABD askerinin yeteneklerinin, Doğu Çin D..
Akit'in Acun Ilıcalı ve Seda Sayan haberi, uçkur düşkünü solak medyaya dert oldu
Gündem

Akit'in Acun Ilıcalı ve Seda Sayan haberi, uçkur düşkünü solak medyaya dert oldu

Uçkur düşkünü Solak medya, Acun Ilıcalı'nın yeni programını ve şarkıcı Seda Sayan'ın pespayeliğini gözler önüne seren Akit'i hedef aldı. ..
DSÖ koronavirüsün yeni merkez üssünü açıkladı
Dünya

DSÖ koronavirüsün yeni merkez üssünü açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün yeni merkez üssünün Avrupa olduğunu belirterek, ciddi önlemler alınması gerektiği uyarısında bulund..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay