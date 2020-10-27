Tanzanya’da seçim öncesi çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti
İSTANBUL (AA) – Doğu Afrika ülkesi Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'ndeki Devlet Başkanlığı ve Meclis seçimleri öncesi çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Polis, Zanzibar Pemba adasında yolları kapatmak ve lastik yakmak isteyen göstericilere, biber gazı kullanarak müdahale etti.
Müdahale sonrası yaşanan çatışmada 4 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.
Muhalif partilerden Değişim ve Şeffaflık İttifakı (ACT-Wazalendo) Zanzibar başkan adayı Seif Sharif Hamad ise polis tarafından gözaltına alındı.
Ülkede halk, devlet başkanı ve yeni meclis üyelerini seçmek için yarın sandık başına gidecek.
Devlet başkanlığı için 15 adayın yarışacağı ülkede adaylar arasında Devlet Başkanı John Magufuli'nin karşısında, suikast girişimine maruz kaldıktan yıllar sonra ülkesine dönen güçlü siyasetçi Tundu Lissu öne çıkıyor.