Tansu Çiller’in zor anları

Türk demokrasi tarihinin yüz karası darbelerinden biri olan 12 Eylül 1980 darbesinin 40’ıncı yıl dönümü dolayısıyla, Adalet Bakanlığı tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda “Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu” düzenleniyor.

Sempozyuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve çok sayıda siyasi isim davet edildi.

Aynı zamanda eski Başbakan Tansu Çiller de bakanlığın davetiyle sempozyumun düzenlendiği Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na geldi.

Sempozyumdan önce Tansu Çiller, basın mensuplarının karşısına geçerek 12 Eylül 1980 darbesine dair değerlendirmelerde bulundu. Çiller konuşma yaptığı sırada bir helikopter, eski başbakanın yakınındaki piste indi.

Bu sırada deniz suyunu savuran helikopter, Çiller’e zor anlar yaşattı. Eski Başbakan Tansu Çiller ve gazeteciler ıslanırken, helikopterin inmesiyle birlikte konuşma devam etti.