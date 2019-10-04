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Tansiyon düştüğünde ilk olarak ne yapılmalı?

Tansiyon, kanın atardamar duvarına yaptığı basınçtır. Bu basınç değerininüst sınırına büyük tansiyon tıbbi adıyla sistolik tansiyon, alt sınıra ise küçük tansiyon yani diyastolik tansiyon adını veriyoruz. Tansiyon hastaları ve yakınları ani tansiyon düşüklüğünde ilk olarak ne yapılacağını bilmelidir. Peki, Tansiyon düştüğünde ilk olarak ne yapılmalı?

04 Ekim 2019 Cuma 01:13
Tansiyon düştüğünde ilk olarak ne yapılmalı?

Tansiyon, kanın atardamar duvarına yaptığı basınçtır. Bu basınç değerinin üst sınırına büyük tansiyon tıbbi adıyla sistolik tansiyon, alt sınıra ise küçük tansiyon yani diyastolik tansiyon adını veriyoruz. Tansiyon hastaları ve yakınları ani tansiyon düşüklüğünde ilk olarak ne yapılacağını bilmelidir. Peki, Tansiyon düştüğünde ilk olarak ne yapılmalı?

Düşük tansiyon nedir?

Tansiyon ölçülürken tansiyon aletindeki ilk numara (üstteki) atar damarlarda kalbin damarları kanla doldurduğundaki sırada ortaya çıkan basınç; ikinci numara (alttaki) ise kalp atışlar arasında dinlenirken gerçekleşen basınç miktarıdır.

En ideal tansiyon ölçüsü 120/80 olarak belirlenmiştir. Üst sayı (sistolik) için 90 milimetrenin altında (mmHg) veya alt sayının (diyastolik) 60 mmHg altında bir kan basıncı, genellikle düşük tansiyon olarak kabul edilir.

Tansiyon düşüklüğü belirtileri nelerdir?

*Baş dönmesi
*Bulanık görme
*Soğuk, nemli, soluk cilt
*Hızlı nefes alıp verme
*Kalbin hızlı atması
*Halsizlik, yorgunluk
*Mide bulantısı
*Konsantrasyonda zorlanma
*Zihin bulanıklığı
*Bayılma

Tansiyon düştüğünde ilk olarak ne yapılmalı?

Tuz alımını kademeli olarak artırmak düşük tansiyonunuzun tedavisine yardımcı olabilir. Ancak aşırı miktarda tuz alımı kan basıncında sağlıksız bir artışa yol açacağından, bu tarz değişiklikler yalnızca doktorunuz tarafından önerilirse yapılmalıdır.

Su kan hacmini arttırarak dehidratasyondan ( vücudun susuz kalmasından ) bedeni korur. Hem tansiyonu yükselterek hem de dehidratasyondan koruyarak tansiyonu normale döndürmeye yardımcı olur

Sebze, meyve balık ve tavuk eti içeren besinlere ağırlık verin, doktorunuzun önerisiyle gerektiği kadar diyetteki tuz oranını arttırın. Günde 3 büyük öğün yemek yerine, öğün sayınız 5-6 küçük öğünden oluşsun. Bu yöntem kan şekerinin kontrol altına alınmasını sağlayacak ve böylece kan basıncı seviyesinin korunmasına yardımcı olacaktır. Taze, çiğ pancarın suyu, kişinin kan basıncını yükseltmek için günlük olarak tüketilebilir. Bunu günde iki kez yaklaşık bir hafta boyunca içelim. Yeni hazırlanmış havuç ya da nar suyu içmek de tansiyonu dengelemeye yardımcı olacaktır.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 01:13
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