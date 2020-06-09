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Ekonomi

Tanpınar Edebiyat Yarışması’na yoğun ilgi

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nda başvurular sona erdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:11:18 -
Tanpınar Edebiyat Yarışması’na yoğun ilgi

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nda başvurular sona erdi. Bu yıl hikaye dalında gerçekleşecek yarışmaya toplam 320 eser başvuru yaptı.


Türk edebiyatına şiir, hikaye, makale, araştırma ve inceleme gibi çeşitli dallarda birçok eser kazandıran Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen yoğun ilgi gördü. "Geçmiş Zaman Aynasında Bursa" konu başlığı altında düzenlenen yarışmaya Türkiye’nin yanı sıra ABD, Kanada, Fransa, Kosova ve Azerbaycan gibi ülkelerden toplam 320 eser başvuru yaptı. Yarışmaya başvuru süresinin sona ermesiyle birlikte Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gönderilen eserler, jüri üyeleri tarafından değerlendirilmeye başlandı.


Jüri üyelerinin değerlendirmelerinin ardından sonuçlar, düzenlenecek basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulacak. Ayrıca yarışmacılar, Osmangazi Belediyesi’nin web sayfası ve Facebook’ta yer alan Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması sayfası üzerinden sonuçları öğrenebilecek. Yarışmada


birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye 7 bin 500 TL ve 2 adet 3 bin TL’lik mansiyon ödülü verilecek. Bunun yanı sıra dereceye giren eserler kitaplaştırılacak ve başvuru yapan herkese posta yoluyla ulaştırılacak.

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