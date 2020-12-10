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Gündem "Tanklarla gireceğiz" demişlerdi: Tankları geldi kendileri yok!
Gündem

"Tanklarla gireceğiz" demişlerdi: Tankları geldi kendileri yok!

Azerbaycan'da bugün zafer kutlamaları gerçekleşiyor. Binlerce kişinin katıldığı çoşkulu törende Ermenistan ordusuna ait ele geçirilen mühimmatlar da sergileniyor. Tören alanına getirilen Ermenistan tankları Eski Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Artsrun Hovhannisyan'ın Eylül ayındaki konuşmasını hatırlattı. Hovhannisyan "Azerbaycan savaşa başlarsa Ermeni tankları Bakü'ye kadar gidecek" demişti.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 14:47:00 - 2020-12-10 14:58:48
"Tanklarla gireceğiz" demişlerdi: Tankları geldi kendileri yok!

Azerbaycan'da bugün zafer kutlamaları gerçekleşiyor. Halkın sokaklara döküldüğü büyük günde askeri teçhizatlar sergileniyor.

Bakü'ye tanklarla gireriz demişti

Ermenistan'a ait ele geçirilen mühimmat da törende sergileniyor. Tören alanına getirilen Ermenistan tankları Eski Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Artsrun Hovhannisyan'ın Eylül ayındaki konuşmasını hatırlattı. Hovhannisyan "Azerbaycan savaşa başlarsa Ermeni tankları Bakü'ye kadar gidecek" demişti.

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