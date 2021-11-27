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Aktüel Tankerin altında kalan kadın hayatını kaybetti
Aktüel

Tankerin altında kalan kadın hayatını kaybetti

İstanbul-Esenyurt’ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, tankerin altında kalarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 21:37:00 -
Tankerin altında kalan kadın hayatını kaybetti

İstanbul-Esenyurt’ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, tankerin altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Kongre Caddesi'nde S.T. isimli kadın, karşıya geçmeye çalışırken plakası öğrenilemeyen tankerin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede S.T’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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