  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Tanker kabininden düşen sürücü öldü
Yerel

Tanker kabininden düşen sürücü öldü

Yeniakit Publisher
2024-02-10 11:12:00 -
Tanker kabininden düşen sürücü öldü

Konya’nın Ereğli ilçesinde tankerin kabininin düşen sürücü hayatını kaybetti.

Konya’nın Ereğli ilçesinde tankerin kabininin düşen sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli Bahri Dağdaş Şeker Fabrikasından pancar melası almaya gelen tanker sürücüsü Mehmet Sarı (59) kullandığı 42 APN 923 plakalı tankerin kabininden yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Düşme sonucu boynu kırıldığı belirtilen Mehmet Sarı hayatını kaybederken, cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23