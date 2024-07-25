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Dünya Tank atölyesini imha ettiler
Dünya

Tank atölyesini imha ettiler

Yeniakit Publisher
2024-07-25 13:09:00 -
Tank atölyesini imha ettiler

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Ukrayna tanklarının bakımının yapıldığı zırhlı atölyesini imha ettiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Ukrayna tanklarının bakımının yapıldığı zırhlı atölyesini imha ettiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri eylemlerine ilişkin açıklamasında; Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Harkiv'de tankların bakımının yapıldığı zırhlı atölyesinin İskender-M taktik füzesiyle imha edildiğini bildirdi. AA

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