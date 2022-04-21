Tanju fena patladı: Yılmaz Vural'a bir tokat bir de yumruk atacağım

Eski gol kralı Tanju Çolak, katıldığı canlı yayın programında Yılmaz Vural'ı gördüğü yerde tokatlayacağını ya da yumruk atacağını söyledi.

Eski futbolcu Tanju Çolak, Haber Global’de konuk olduğu Yüz Yüze programında teknik direktör Yılmaz Vural'ı gördüğü yerde tokatlayacağını söyledi. Tanju Çolak "Yılmaz Vural, Adana Demirspor döneminde hakkımda bir takım laflar etmiş, mahkemeye de verdim. Belgelerini göstereyim sevginiz biter. Anadan girmiş babadan çıkmış. Türkiye'de böyle adamlar hocalık yapıyor. Ona bir tokadım var. Denk gelirsek bir tokat, bir yumruk var" dedi.

Yılmaz Vural ne demişti?

Yılmaz Vural, Adana Demirspor'u çalıştırdığı dönemde, eski sportif direktör Tanju Çolak hakkında "Mickael Pote'nin her ay aldığı 40 bin euro’dan 5 bin euro’yu alıyormuş. O... ç... hırsız". ifadelerini kullanmıştı.