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Spor Tanju Çolak kime oy verdiğini açıkladı! 'Ağladım itirafı'
Spor

Tanju Çolak kime oy verdiğini açıkladı! 'Ağladım itirafı'

Eski futbolcu Tanju Çolak, Galatasaray'daki başkanlık seçimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 15:06:00 -
Tanju Çolak kime oy verdiğini açıkladı! 'Ağladım itirafı'

Eski milli futbolcu Tanju Çolak kulüp televizyonuna kısa bir açıklamada bulundu. Çolak, "18 yıllık üyeyim ve ilk kez oy kullanmaya geliyorum. Fenerbahçe'ye giderken ağlayarak gittim. Oraya gittiğimde bile ben Galatasaraylıyım dedim. Fenerbahçe'de kimse bunu diyemez. Hiç kimse boşuna hava yapmasın. Kimse benim Galatasaraylılığımı sorgulamasın" ifadelerini kullandı.

 

Tanju Çolak ayrıca, oyunu Dursun Özbek'ten yana kullandığını belirterek, "Oyum Dursun Özbek'e. Taraftar için şampiyonluğa oynayan iyi bir takım önemli. Galatasaray'da bunu yapacak güç, taraftar, para var" dedi.

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