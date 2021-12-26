Tane tane dökülen İrmik Helvası tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarifler

Tane tane dökülen İrmik Helvası tarifi nasıl yapılır. İşte lezzetli ve kolay tarif...

Sütlü İrmik helvası tarifi için malzemeler

Helva için:

3 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı irmik

1/2 su bardağı çam fıstığı

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı toz şeker

Servisi için:

2 tatlı kaşığı tarçın (arzuya göre)

Sütlü irmik helvası nasıl yapılır?

3 yemek kaşığı tereyağını tavada eritin. Yarım su bardağı çam fıstığını içine atarak kavurmaya başlayın. Fıstıklar kavrulduktan sonra 1,5 su bardağı irmiği tencereye aktarın. Sürekli karıştırıp, kısık ateşte 20 dakika kadar kavurun. Tatlının şerbeti için; 1,5 su bardağı su, 1,5 su bardağı şeker ve 1,5 su bardağı sütü küçük bir sos tenceresine alın. Karıştırdıktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın. İrmik iyice kavrulduktan sonra sıcak şerbet karışımını, tavaya azar azar aktarın. Sıcak şerbetin etkisiyle fokur fokur kaynamaya başlayan irmik sürekli olarak karıştırmaya devam edin. Helvayı kısık ateşte 8-10 dakika kadar pişirmeye devam edin. Dinlenmesi için üzerine bir kapak kapatın. Demlenen irmik helvasını servis kaselerine alıp, ters çevirip çıkardıktan sonra arzuya göre tarçın ilavesiyle birlikte dondurma ile servis edin. Afiyet olsun.

Islak İrmik helvası tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Şerbet kaynamaya konulur.

Kaynamaya başlayınca limon damlası ve vanilya eklenir. Ayrı bir tencerede tereyağ eritilir içine sıvı yağ konulur. İrmik eklenir ve çok kısık ateşte kahverengi olana kadar kavrulur. Kahverengileşince un ve ceviz eklenir ve kavrulmaya devam edilir.

Suyla irmik helvası yapılır mı?

İrmik helvası mutfağımızın hem en pratik hem de en vazgeçilmez tatlılarından. Helva kavurmak için bahanemiz çok; kandillerde, düğünlerde, derneklerde, cenazelerde. Biz onu sütle yapılıyor biliyoruz ama irmik helvası sütsüz de yapılır, hem de çok lezzetli olur.

Sütsüz irmik helvası tarifi nasıl yapılır? İrmik helvası tarifi sade tarif

Derince bir kabın içinde suyu ve şekeri, şeker eriyene dek karıştırın. Yapışmaz tabanlı derin bir tencere ya da tavaya sıvı yağı alın ve üstüne 2 su bardağı irmiği ekleyin. Ocağın altını açın ve irmikler esmerleşene dek sürekli bir şekilde, yaklaşık 15 dakika boyunca kavurun.