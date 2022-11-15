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Dünya Tamı tamına 33 milyar metreküplük doğalgaz! 'Artık bizim' diyerek el koydular
Dünya

Tamı tamına 33 milyar metreküplük doğalgaz! 'Artık bizim' diyerek el koydular

Polonya, Rus enerji şirketi Gazprom'un 33 milyar metreküplük doğalgazına el koyma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 07:56:00 - 2022-11-15 10:45:42
Tamı tamına 33 milyar metreküplük doğalgaz! 'Artık bizim' diyerek el koydular

Polonya, Gazprom'un Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattındaki hisselerine el koydu. Polonya İç Güvenlik Ajansı'nın tavsiyesi üzerine yönetime kayyum atandı. Gazprom, Polonya tarafının işletmecisi ve sahibinin EuRoPol GAZ olduğu Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattı, yıllık 33 milyar metreküp kapasiteye sahip bulunuyor.

Polonya, Rus enerji şirketi Gazprom'un hisselerine el koydu. Polonya Teknoloji ve Kalkınma Bakanı Waldemar Buda yaptığı açıklamada, Avrupa'ya Rus doğal gazını taşıyan Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattının Polonya kısmında faaliyet gösteren EuRoPol Gaz şirketindeki Gazprom hisselerine el koyduklarını duyurdu. Hisselere el konulması kararını Polonya İç Güvenlik Ajansı'nın başvurusu üzerine aldıklarını belirten Bakan Buda, Radoslaw Kwasnicki'yi ise şirkete kayyum olarak atadıklarını aktardı. Bakan Buda, "EuRoPol Gaz'ın gaz iletimine ilişkin kritik altyapısının güvenliğinin sağlanması, firmada karar alma sürecinde muhtemel aksaklıklardan kaçınmak dahil firmanın düzgün işlemesi için yönetimde değişiklik zorunluydu" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'daki durumu istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetleriyle karşı karşıya oldukları bir dönemde Gazprom'un EuRoPol Gaz'daki hisselerine el koyma kararının Polonya'nın ekonomik ve enerji güvenliğini iyileştirmeye hizmet ettiğini ileri süren Bakan Duda, "Rus saldırganlığının etkilerine karşı koymak, Rus sermayesini, Rus etkisini ortadan kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Anayasa kamulaştırmamıza izin vermiyor. Bu nedenle İçişleri ve Yönetim Bakanlığı'yla birlikte geçici yönetim atadık" dedi.

33 milyar metreküplük doğalgaz

Avrupa'ya Rus doğal gazını taşıyan Yamal-Avrupa boru hattının Polonya'daki sahibi olan EuRoPol Gaz şirketinin hisselerinin yüzde 48'i Rus enerji şirketi Gazprom'a, yüzde 48'i Polonyalı kamu iktisadi teşekkülü PGNiG'ye, yüzde 4'ü ise yine Polonyalı petrol şirketi PKN Orlen'e aitti. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlatmasının ardından Polonya hükümeti Gazprom'u yaptırım yapılacak şirketler listesine almıştı. Söz konusu kararın ardından Rusya da EuRoPol Gaz'a yönelik yaptırım kararı almış, geçtiğimiz mayıs ayında da Yamal-Avrupa boru hattının Polonya kısmının artık kullanılmayacağını duyurmuştu.

Gazprom, Polonya tarafının işletmecisi ve sahibinin EuRoPol GAZ olduğu Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattı, yıllık 33 milyar metreküp kapasiteye sahip bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Yorumlar

Pandora

Almanya yine yapacağını yapti. Kukla olarak Polonya yı kullandi.

Ali

Gaza değıl, boş boruya el koymuş
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