Tamer Yiğit kimdir nerelidir kaç yaşındadır? Tamer Yiğit Ertuğrul Bey’i mi oynayacak?

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey'i kim oynayacak? Burak Özçivit’in başrolünü oynadığı Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Bey’i kimin oynayacağı halen gizemini korurken, Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’yi kimin oynayacağı belli olduğu belirtiliyor. Daha önceden Ediz Hun’un Ertuğrul Bey’i canlandıracağı söylenmişti. Ancak yeni bir iddia ortaya atıldı. Yeşilçam’ın sevilen isimlerinden biri olan Tamer Yiğit’in Kuruluş Osman’da Ertuğrul Bey’i oynayacağı iddia edildi. Tamer Yiğit’inde 2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurucuları arasında olduğu öğrenildi. Peki Tamer Yiğit kimdir?

Tamer Yiğit kimdir nerelidir?

1942 de Balıkesir'de dünyaya gelen Tamer Yiğit, yoksul bir çocukluk geçirmiş. Gerçek adı Tamer Özyiğitoğlu olan Tamer Yiğit, İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenciyken, 1962 yılında Ses Dergisi'nin açtığı kapak yıldızı yarışmasını birincilikle kazanarak sinemaya girdi. ilk filmi 1961 yılında çevrilen " Atlı Yiğit" dir.

1973 yılında dönemin ünlü işadamı Murat Bayrak'ın kızı Rukiye Bayrak'la evlenince, buna karşı çıkan kayınpederinin hışmına uğrayan Yiğit, yıllarca yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Ülkü ocaklarının kurucularından olan ve Sancak Tül ile Sancak Air'in sahibi olan Murat Bayrak, kızının Tamer Yiğit'le evlenmesini bir türlü kabullenememişti. Bu evliliğe karşı olan Kayınpederi, Tamer Yiğit'e kendi tabiriyle tam 11 yıl boyunca "Cehennem Azabı" yaşatır.

1973'te yaptığı evliliğin ardından 1979'da sinemadan uzaklaşarak İnşaat müteahhitliği yaparak ticaret hayatına atılan sanatçı, 1987 yılından sonra yeniden kameraların karşısına geçerek sinema ve 'Gönül Dostları', 'Yuva', 'Çiçek Taksi' ve 'Zehirli Çiçek' adlı dizi filmlerinde roller aldı.

70'li yıllarda Türk sinemasında avantür denilen filmlerde ve erotik içerikli filmlerde oynadı.Filmlerinde onu çoğunlukla Sadettin Erbil ve Hayri Küçükdeniz seslendirmiştir. Kurtlar Vadisi'nde ise Levent Dönmez seslendirmiştir.

Elinde yıllardır üzerinde çalıştığı büyük bir projesi olduğunu söyleyen Tamer Yiğit; 'Dinler Tarihi' adlı bu belgeseli, sponsor bulabilirse, mutlaka çekeceğini söylüyor.

Beş film senaryosu ve sinema için yazılmış bir film romanı vardır.AK Parti’nin kurucuları arasında yer alan Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Tamer Yiğit, 186 filme imza attıktan sonra da Kurtlar Vadisi-Pusu'da, kardeşini faili meçhul bir cinayete kurban veren Toros ailesinin reisini canlandırdı. 1973'te Rukiye Bayrak'la evlendi. Bu evlilikten Aslı, Nazlı, Yusuf isimlerinde iki kız bir erkek üç çocuğu oldu.