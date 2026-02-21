  • İSTANBUL
Gündem CHP rüşvetçilerden, tacizcilerden, tecavüzcülerden arınmalı! Skandallar zinciri mahkemeye taşındı
CHP rüşvetçilerden, tacizcilerden, tecavüzcülerden arınmalı! Skandallar zinciri mahkemeye taşındı

CHP rüşvetçilerden, tacizcilerden, tecavüzcülerden arınmalı! Skandallar zinciri mahkemeye taşındı

Fonlu medyanın ve malum zihniyetin kalesi CHP’de sular durulmuyor. Eski Genel Sekreter Mehmet Sevigen’den itiraf gibi açıklamalar geldi: "Parti rüşvetçilerden, tacizcilerden ve tecavüzcülerden temizlenmeli!"

Skandallar Zinciri Mahkemeye Taşındı

2023 yılındaki olaylı kurultayda yaşanan kirli pazarlıklar, "para karşılığı delege transferi" ve "sahte oy" iddialarıyla yargıya taşınan CHP, şimdi de istinaf mahkemesinden gelecek kararın pençesinde kıvranıyor. Yerel mahkemenin "mutlak butlan" talebini reddetmesine rağmen, üst mahkemenin bu kararı bozacağı yönündeki güçlü duyumlar, genel merkez koridorlarında panik havası estirdi.

 

Mehmet Sevigen’den Zehir Zemberek Sözler

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, partinin içine düştüğü ahlaki çöküşü ve yolsuzluk sarmalını açık yüreklilikle ifşa etti. Partideki kokuşmuşluğa dikkat çeken Sevigen, "arınma" çağrısını şu sert sözlerle dile getirdi:

"CHP eğer yolsuzlardan, rüşvetçilerden, tacizcilerden, tecavüzcülerden arınacaksa, Kemal Bey’le (Kılıçdaroğlu) elbette çalışırım. Partide arınma artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Kimsenin bu köklü yapının üzerinde şaibe bırakmaya hakkı yok!"

 

Koltuk Kavgası mı, Temizlik mi?

Mahkemeden çıkacak bir iptal kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden dümene geçeceği iddiaları, parti içi muhalefeti hareketlendirdi. Sevigen, partinin sahipsiz kalmayacağını vurgularken, mevcut yönetimin şaibeli isimlerle yol yürümesine de dolaylı yoldan tepki gösterdi. CHP içindeki bu "temizlik" tartışması, yıllardır süregelen taciz ve yolsuzluk iddialarının üzerinin artık örtülemediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

 

Kirli Senaryolar ve İstifa Dalgaları

İstinaf mahkemesinin kurultayı geçersiz sayması durumunda, CHP’de toplu istifaların yaşanacağı ve yeni parti oluşumlarının hız kazanacağı konuşuluyor. Milli ve manevi değerlerden kopuk, skandallarla anılan bir yapıya dönüşen CHP'nin, gelecek nesillere "temiz" bir miras bırakma iddiası ise kamuoyunda inandırıcı bulunmuyor.

