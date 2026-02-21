Güç katacak bir hamle daha mı geliyor? Galatasaray'ın Rüdiger hamlesi...
Galatasaray, Real Madrid'le mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Antonio Rüdiger'in durumunu yakından takip ediyor. Ancak oyuncuyu izleyen tek takım Aslan değil...
Galatasaray, Real Madrid'le mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Antonio Rüdiger'in durumunu yakından takip ediyor. Ancak oyuncuyu izleyen tek takım Aslan değil...
2026 yazında savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın listesindeki isimlerden biri Antonio Rüdiger... Alman stoperin Real Madrid'le mukavelesi 30 Haziran'da tamamlanacak. Yani boşa çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla orta yolu bulmak istiyor.
Ancak şu İngiliz ekipleri de 1.90 boyundaki stoperle yakından ilgileniyor: Tottenham Crystal Palace West Ham
Galatasaray'ın sunacağı teklif, diğer taliplerin hamlelerine göre değişiklik gösterecek. Rüdiger her durumda yüksek maaş ve imza parası talep edecek.
Maddi koşullar haricinde oyuncunun projeye de ikna edilmesi gerekiyor. Mevcut Galatasaray kadrosunda İlkay Gündoğan ve Leroy Sane gibi Almanya Milli Takımı'nın formasını Rüdiger'le birlikte giymiş isimler var. Bu durum; Sarı-Kırmızılılar açısından ciddi bir avantaj...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23