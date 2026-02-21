Malatya'da korkutan deprem

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.43'teki depremin derinliği 9.39 kilometre olarak kaydedildi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.43'teki depremin derinliği 9.39 kilometre olarak kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem oldu.

 Saat 06.43'te meydana gelen sarsıntının derinliği 9.39 kilometre olarak kayıtlara geçti. Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

