Kültür - Sanat Aile düşmanı sekülerizmin en büyük silahı Türk dizilerine, bölüm başı 100 bin dolar devlet desteği!
Yeniakit Publisher
Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yurt dışında yayınlanan Türkiye dizilerine yönelik destek kararına tepki gösterdi.

Gül, ihtiyaç sahiplerine ve kültürel-manevi gelişimi güçlendirecek projelere kaynak bulunamadığını belirterek, toplumsal yozlaşmayı körükleyen ve aile yapısının altına dinamit koyan dizilere bölüm başına 100 bin dolar destek sağlanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yurt dışında yayınlanan Türkiye dizilerine yönelik destek kararına tepki gösterdi. Gül, ihtiyaç sahiplerine ve kültürel-manevi gelişimi güçlendirecek projelere kaynak bulunamadığını ileri sürerek, toplumsal yozlaşmayı körükleyen ve aile yapısının altına dinamit koyan dizilere bölüm başına 100 bin dolar destek sağlanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

 

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, "Mil-Diyanet Sen olarak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan 'en az 3 kıtada ve 10 ülkede yayınlanan Türk dizilerine bölüm başına 100 bin dolar destek verileceği' yönündeki açıklamayı derin bir hayal kırıklığıyla karşılıyoruz. Bir yanda Millî Eğitim Bakanlığı’nın Ramazan ayının ruhuna uygun etkinlikler düzenlemeye çalıştığı bir dönemde, diğer yanda toplumun değerlerini aşındıran, aile kurumunu zedeleyen içeriklere böylesine yüksek meblağlarda destek verilmesi kamu vicdanını yaralamaktadır." ifadelerini kullandı.

 

"Kabul edilemez" vurgusu

Kararın gözden geçirilmesi talebinde bulunan Gül, "Garibana, ihtiyaç sahibine, kültürel ve manevi gelişimi güçlendirecek projelere kaynak bulunamazken; toplumsal yozlaşmayı körükleyen, aile yapısının altına adeta dinamit koyan dizilere bölüm başına 100.000 dolar destek sağlanması kabul edilemez. Kamu kaynaklarının; aileyi, gençliği ve toplumsal bütünlüğü koruyan, millî ve manevi değerleri yaşatan yapımlara yönlendirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyor, bu kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz." dedi.

Yorumlar

İsmail Cıttır

Diyanet sen başkanının görüşlerine katılıyorum Kültür bakanlığı Milli olmalı ve toplumun Milli ve dini değerlerini önceleyen dizi ve projeleri desteklemeli, Türk milletinin kültürel değerlerini yozlaştıran dizi ve projeleri engellemelidir.

Yaşar

İsmail Cıttır beye katılıyorum Hemde en kısa zamanda
