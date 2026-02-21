Bu da yeni moda oldu! 140 bin lirasından oldu

  • İSTANBUL
Dolandırıcılar, telefonla aradıkları kadını "yasadışı bahis sitesine girdiniz" diyerek 140 bin lira dolandırdı. Son günlerde gündemde olan yasadışı bahis operasyonlarını kullanan dolandırıcılara karşı dikkatli olunması tavsiye edildi.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir kadın telefonda kendisini avukat olarak tanıtan şahsa 140 bin lirasını kaptırdı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Vardallı mahallesinde oturan E.Ö (38) isimli kadın, kendisini telefonla arayarak avukat olarak tanıtan şahsın kendisinin yasa dışı bahis sitesine girdiğini, dosyanın kapatılması için para yatırması gerektiğini söylemesi üzerine paniğe kapıldı.

Şahsın gönderdiği hesaba toplamda 140 bin TL para yatıran kadın, kendisini arayan şahsa bir süre sonra ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. İlçe polis karakoluna başvuran kadın şikâyetçi olurken, şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

