Atina'da "Türkiye" Paniği: Kuşatma Kuzey Afrika'dan Geliyor!

İşte Türkiye’nin Libya’daki stratejik varlığının Yunanistan’da yol açtığı uykusuz gecelerin ayrıntıları:

"Kendimizi Kandırmayalım: Türk Askeri Libya’dan Çıkmayacak"

Yunan gazeteci ve analist Nikos Meletis, Ankara’nın Trablus yönetimiyle kurduğu sarsılmaz bağların Atina için stratejik bir kırılma noktası olduğunu vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Batı Libya’daki varlığının geçici olmadığını belirten Meletis, Yunanistan kamuoyuna şu çarpıcı uyarıda bulundu:

"Kendimizi kandırmayalım, Türk askerleri Batı Libya’yı asla terk etmeyecek. Yeni silah sistemleriyle varlıklarını sürekli genişletiyorlar ve bunun için kendilerince haklı sebepleri de var."

Girit’in Güneyinde Türk Mührü

Analizde, Türkiye’nin sadece askeri değil, enerji diplomasisiyle de Yunanistan’ı kuşattığına dikkat çekildi. Özellikle Girit’in güneyindeki deniz yetki alanlarında Türkiye’nin attığı adımların Atina'nın manevra alanını daralttığı belirtildi. Ankara’nın Libya ile imzaladığı anlaşmaların ardından bölgedeki petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde vites yükseltmesi, Yunanistan'da "stratejik kuşatma" korkusunu körüklüyor.

Çaresiz Atina’nın Umudu Yine İsrail!

Türkiye’nin bölgedeki oyun kurucu rolü karşısında çaresiz kalan Yunanistan, kurtuluş reçetesi olarak yine İsrail kapısına dayandı. Haberde, Türk donanmasının ve savunma sanayiinin bölgedeki hakimiyetine karşı tek çarenin Yunan-İsrail askeri işbirliği olduğu savunuldu. İhtilaflı deniz bölgelerinde İsrail ile ortak askeri tatbikatlar yapmanın, Türkiye’nin hamlelerini durdurmak için son şans olduğu iddia edildi.

Libya ile Savunma İşbirliği Derinleşiyor

Libya Genelkurmay Başkanı’nın Türk mevkidaşıyla yaptığı son görüşmeler, Atina koridorlarında panik havası estirdi. Savunma işbirliğinin genişletilmesi ve TSK'nın eğitim faaliyetlerinin artırılması, Türkiye’nin Mavi Vatan’daki kararlılığının en net göstergesi olarak yorumlanıyor.